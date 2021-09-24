https://ria.ru/20210924/perm-1751596216.html

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание - РИА Новости, 24.09.2021

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, улучшилось, рассказала журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:08

2021-09-24T12:08

2021-09-24T14:55

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, улучшилось, рассказала журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.По ее словам, студенту оказывается "весь стандарт <...> помощи тяжелым пациентам, которые находятся в реанимации".Ранее сообщалось, что ему удалили часть голени.Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Первокурсник Бекмансуров открыл огонь в здании, погибли шесть человек, пострадали — 47.Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову. Уголовное дело расследуют по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

пермь

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете