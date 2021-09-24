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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание - РИА Новости, 24.09.2021
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание
Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, улучшилось, рассказала журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:08
2021-09-24T14:55
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, улучшилось, рассказала журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.По ее словам, студенту оказывается "весь стандарт &lt;...&gt; помощи тяжелым пациентам, которые находятся в реанимации".Ранее сообщалось, что ему удалили часть голени.Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Первокурсник Бекмансуров открыл огонь в здании, погибли шесть человек, пострадали — 47.Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову. Уголовное дело расследуют по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
12:08 24.09.2021 (обновлено: 14:55 24.09.2021)
 
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, улучшилось, рассказала журналистам глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

"Он в сознании", — добавила чиновница.

По ее словам, студенту оказывается "весь стандарт <...> помощи тяжелым пациентам, которые находятся в реанимации".
Ранее сообщалось, что ему удалили часть голени.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
20 сентября, 16:49
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Первокурсник Бекмансуров открыл огонь в здании, погибли шесть человек, пострадали — 47.
Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову.
Уголовное дело расследуют по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

Люди у стихийного мемориала в Керчи, организованного в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

Флаг города Перми, приспущенный в знак траура в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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