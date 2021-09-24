Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание
"Он в сознании", — добавила чиновница.
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.