https://ria.ru/20210924/pamyatnik-1751708545.html

РВИО предложило выбрать место для памятника герою войны 1812 года Раевскому

РВИО предложило выбрать место для памятника герою войны 1812 года Раевскому - РИА Новости, 24.09.2021

РВИО предложило выбрать место для памятника герою войны 1812 года Раевскому

Российское военно-историческое общество организовало сбор предложений о месте установки памятника выдающемуся отечественному полководцу, герою Отечественной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:12

2021-09-24T20:12

2021-09-24T20:12

общество

франция

российское военно-историческое общество (рвио)

кавказ

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российское военно-историческое общество организовало сбор предложений о месте установки памятника выдающемуся отечественному полководцу, герою Отечественной войны 1812 года генералу Николаю Раевскому."Российское военно-историческое общество приглашает субъекты Российской Федерации, а также зарубежные государства принять участие в выборе достойного, исторически обоснованного места для установки памятника выдающемуся полководцу Николаю Николаевичу Раевскому". - сообщили РИА Новости в РВИО.В субботу исполняется 250 лет со дня рождения полководца (1771-1829).Отбор предложений и инициатив продлится до 30 ноября нынешнего года. Предложения принимаются в свободной форме с обоснованием исторической значимости создания памятного места в данном регионе или стране. Лучшие предложения и идеи по увековечению памяти будут рассмотрены на заседании творческого совета РВИО. Победитель получит право проведения творческого конкурса на проект монумента генералу Раевскому совместно с Российским военно-историческим обществом.Герой Отечественной войны 1812 года, прославившийся своими подвигами под Салтановкой и Бородино, Раевский считался одним из самых популярных российских военачальников. Раевский – участник ключевых сражений эпохи: "Битвы народов" и взятия Парижа. После Отечественной войны 1812 года Раевский жил в Киеве, часто путешествовал с семьей в Крым и на Кавказ. В 1826 году Раевский был назначен членом Государственного совета.Раевский скончался в селе Болтышка на Украине, похоронен в родовой усыпальнице в селе Разумовка (ныне Александровский район Кировоградской области).Память о Раевском увековечена в названии улиц в Москве, Киеве, Смоленске и Можайске. Памятники-бюсты Раевскому установлены в Смоленске в Сквере Памяти Героев и в Бендерской крепости (город Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика). В год 200-летия войны 1812 года памятная доска Раевскому была установлена в Киеве, на одном из зданий улицы, названной в его честь.По мнению историков, перспективными местами увековечения памяти Раевского могут стать несколько мест, отметили в РВИО. Это Санкт-Петербург как столица Российской империи и место рождения героя; Правдинск Калининградской области (до 1946 года - Фридланд), поскольку в неудачном для русской армии Фридландском сражении 2 (по новому стилю 14) июня 1807 года Раевский командовал всеми егерскими полками, а во время отступления к Тильзиту (ныне Советск) – всем арьергардом.Также в числе возможных мест установки памятника - деревня Салтановка Могилевской области, Белоруссия. Там 11 (23) июля 1812 года Раевский лично (по легенде – вместе с сыновьями) повел солдат своего корпуса в атаку, что переломило ход боя и позволило русским выстоять против превосходящих сил французского маршала Даву. Сам Раевский тогда был ранен картечью в грудь, но продолжил руководить вверенным ему корпусом. В настоящее время на месте сражения установлена часовня.Еще одно место - Смоленск, где 4 (16) августа 1812 года корпус Раевского вместе с дивизией генерала Неверовского защищал город от превосходящих сил Наполеона, впервые потерявшего в 1812 году больше солдат, чем русские в большом сражении.Кроме того, памятник могут установить в селе Бородино Московской области, на батарее Раевского – одной из ключевых точек русских позиций в Бородинской битве, где память Раевского увековечена только в самом топониме. В список также включен Париж – солдаты корпуса Раевского отличились при взятии столицы Франции 18-19 (30-31) марта 1814 года, а сам Раевский был удостоен Ордена Святого Георгия II степени.

https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1749094864.html

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общество, франция, российское военно-историческое общество (рвио), кавказ, россия