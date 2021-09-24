https://ria.ru/20210924/pakistan-1751588841.html

Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана

Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана - РИА Новости, 24.09.2021

Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана

Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:38

2021-09-24T11:38

2021-09-24T11:38

пакистан

москва

шос

валерий герасимов

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве."Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно", - подчеркнул Герасимов.Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны РФ в 2021 году.Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военных антитеррористических командно-штабных учений государств - членов ШОС "Мирная миссия-2021" и направление национального воинского контингента.Герасимов также отметил успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы сотрудничества флотов.Отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", двусторонних военно-морских учениях "Аравийский муссон-2021" и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

https://ria.ru/20210914/putin-1750041961.html

https://ria.ru/20210807/boeviki-1744784938.html

пакистан

москва

россия

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пакистан, москва, шос, валерий герасимов, вооруженные силы рф, россия