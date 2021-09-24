Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве.
"Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно", - подчеркнул Герасимов.
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Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны РФ в 2021 году.
Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военных антитеррористических командно-штабных учений государств - членов ШОС "Мирная миссия-2021" и направление национального воинского контингента.
Герасимов также отметил успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы сотрудничества флотов.
Отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", двусторонних военно-морских учениях "Аравийский муссон-2021" и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.