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Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана - РИА Новости, 24.09.2021
Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:38
2021-09-24T11:38
пакистан
москва
шос
валерий герасимов
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве."Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно", - подчеркнул Герасимов.Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны РФ в 2021 году.Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военных антитеррористических командно-штабных учений государств - членов ШОС "Мирная миссия-2021" и направление национального воинского контингента.Герасимов также отметил успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы сотрудничества флотов.Отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", двусторонних военно-морских учениях "Аравийский муссон-2021" и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.
https://ria.ru/20210914/putin-1750041961.html
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пакистан, москва, шос, валерий герасимов, вооруженные силы рф, россия
11:38 24.09.2021
 
Глава Генштаба ВС обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана

Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве.
"Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно", - подчеркнул Герасимов.
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Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны РФ в 2021 году.
Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военных антитеррористических командно-штабных учений государств - членов ШОС "Мирная миссия-2021" и направление национального воинского контингента.
Герасимов также отметил успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы сотрудничества флотов.
Отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", двусторонних военно-морских учениях "Аравийский муссон-2021" и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана "Зульфикар" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.
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ПакистанМоскваШОСВалерий ГерасимовВооруженные силы РФРоссия
 
 
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