https://ria.ru/20210924/ograblenie-1751615835.html
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник
Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:14
2021-09-24T13:14
2021-09-24T13:14
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Около 11 утра двое молодых людей напали на банк на проспекте Большевиков, 22. Злоумышленники забрали крупную сумму, точная сумма похищенного уточняется", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии журналистам подтвердили, что нападавшие пока не пойманы. По данным пресс-службы, экипажи вневедомственной охраны "привлечены к розыску преступников".
https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник
Источник: в Невском районе Петербурге ограбили банк