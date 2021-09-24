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В Петербурге ограбили банк, сообщил источник
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник
Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:14
2021-09-24T13:14
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Около 11 утра двое молодых людей напали на банк на проспекте Большевиков, 22. Злоумышленники забрали крупную сумму, точная сумма похищенного уточняется", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии журналистам подтвердили, что нападавшие пока не пойманы. По данным пресс-службы, экипажи вневедомственной охраны "привлечены к розыску преступников".
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:14 24.09.2021
 
В Петербурге ограбили банк, сообщил источник

Источник: в Невском районе Петербурге ограбили банк

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Около 11 утра двое молодых людей напали на банк на проспекте Большевиков, 22. Злоумышленники забрали крупную сумму, точная сумма похищенного уточняется", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии журналистам подтвердили, что нападавшие пока не пойманы. По данным пресс-службы, экипажи вневедомственной охраны "привлечены к розыску преступников".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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