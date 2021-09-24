https://ria.ru/20210924/ograblenie-1751615835.html

В Петербурге ограбили банк, сообщил источник

В Петербурге ограбили банк, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021

В Петербурге ограбили банк, сообщил источник

Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:14

2021-09-24T13:14

2021-09-24T13:14

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Двое налетчиков в пятницу ограбили банк в Невском районе Петербурга на "крупную сумму" и скрылись, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Около 11 утра двое молодых людей напали на банк на проспекте Большевиков, 22. Злоумышленники забрали крупную сумму, точная сумма похищенного уточняется", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии журналистам подтвердили, что нападавшие пока не пойманы. По данным пресс-службы, экипажи вневедомственной охраны "привлечены к розыску преступников".

https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)