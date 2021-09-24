Беременную Нюшу ограбили в Испании
Злоумышленники украли у певицы Нюши документы и личные вещи в Испании
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Беременная певица Нюша рассказала в Instagram, что ее ограбили в Испании. Злоумышленники разбили окно в машине и вытащили все вещи.
Инцидент произошел, когда Нюша с семьей гуляла и фотографировалась в парке.
"Мы пришли и увидели, что заднее стекло разбито, и багажник пуст. А в багажнике у нас лежали сумки с вещами, документы… Из самого ценного – документы, которые пришлось восстанавливать. Вчера мы поехали в полицию, а сегодня – в консульство", – сказала Нюша.
Знакомые посоветовали ей поискать украденные вещи в соседних кустах, отметив, что грабители часто бросают их прямо на месте преступления за ненадобностью. Однако поиски ни к чему не привели.
"Конечно, такое может случиться где угодно. Но именно в Барселоне таких случаев очень много. Это прям проблема насущная именно этого города", – добавила звезда.
Артистка призвала относиться к таким ситуациям философски, поскольку люди не всегда понимают заложенный в них высший промысел. Она отметила, что возможно ее семье требовалось какое-то обнуление или перезагрузка.
Ранее певица поделилась размышлениями об имени второго ребенка.
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