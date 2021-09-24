https://ria.ru/20210924/nyusha-1751636984.html

Беременную Нюшу ограбили в Испании

Беременную Нюшу ограбили в Испании - РИА Новости, 24.09.2021

Беременную Нюшу ограбили в Испании

Беременная певица Нюша рассказала в Instagram, что ее ограбили в Испании. Злоумышленники разбили окно в машине и вытащили все вещи. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:43

2021-09-24T14:43

2021-09-24T14:43

шоубиз

нюша шурочкина (анна шурочкина)

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577094234_0:24:2874:1641_1920x0_80_0_0_675e97f25578e65ef6ed8cd3cf643b26.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Беременная певица Нюша рассказала в Instagram, что ее ограбили в Испании. Злоумышленники разбили окно в машине и вытащили все вещи.Инцидент произошел, когда Нюша с семьей гуляла и фотографировалась в парке.Знакомые посоветовали ей поискать украденные вещи в соседних кустах, отметив, что грабители часто бросают их прямо на месте преступления за ненадобностью. Однако поиски ни к чему не привели.Артистка призвала относиться к таким ситуациям философски, поскольку люди не всегда понимают заложенный в них высший промысел. Она отметила, что возможно ее семье требовалось какое-то обнуление или перезагрузка.Ранее певица поделилась размышлениями об имени второго ребенка.

https://ria.ru/20210721/nyusha-1742189412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюша шурочкина (анна шурочкина), знаменитости