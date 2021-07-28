Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210728/nyusha-1743222325.html
Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка
Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка - РИА Новости, 28.07.2021
Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка
30-летняя Нюша (Анна Шурочкина) поделилась размышлениями, как могла бы назвать своего второго ребенка. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:25
2021-07-28T11:25
шоубиз
знаменитости
звезды
нюша шурочкина (анна шурочкина)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599889887_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_c0e68a0c96aa103a2bbddcb4fd914de2.jpg
ОСКВА, 28 июл — РИА Новости. 30-летняя Нюша (Анна Шурочкина) поделилась размышлениями, как могла бы назвать своего второго ребенка. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту".Первый ребенок звезды – девочка по имени Симба. Кроме того, исполнительница также раскрыла, как чувствует себя во время беременности. "Не могу сейчас полноценно сравнивать ее с первой, потому что нахожусь в середине этого прекрасного периода. Но на сегодняшний день у меня абсолютно идентичное состояние. Я классно себя чувствую! Вес пока совсем не набрала. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за восьмой и девятый месяцы. Когда я буду на таком же сроке, можно будет сравнить", — говорит Нюша. Певица впервые стала мамой в 2018 году. Отец Симбы — Игорь Сивов, за которого Нюша вышла замуж в 2017. Недавно исполнительница призналась, что у ее ребенка двойное имя.
https://ria.ru/20210721/nyusha-1742189412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599889887_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a76a47cc0d8b7bb702f64f90ae7199f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина), дети
11:25 28.07.2021
 

Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОСКВА, 28 июл — РИА Новости. 30-летняя Нюша (Анна Шурочкина) поделилась размышлениями, как могла бы назвать своего второго ребенка. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту".
"Как минимум, оно не должно уступать в оригинальности первому", — заявила певица.
Первый ребенок звезды – девочка по имени Симба.
Кроме того, исполнительница также раскрыла, как чувствует себя во время беременности.
"Не могу сейчас полноценно сравнивать ее с первой, потому что нахожусь в середине этого прекрасного периода. Но на сегодняшний день у меня абсолютно идентичное состояние. Я классно себя чувствую! Вес пока совсем не набрала. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за восьмой и девятый месяцы. Когда я буду на таком же сроке, можно будет сравнить", — говорит Нюша.
Певица впервые стала мамой в 2018 году. Отец Симбы — Игорь Сивов, за которого Нюша вышла замуж в 2017. Недавно исполнительница призналась, что у ее ребенка двойное имя.
Скриншот клипа NYUSHA Небо знает
21 июля, 14:58Шоубиз
Нюша показала округлившийся живот в новом клипе
 
ШоубизЗнаменитостизвездыНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)Дети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния