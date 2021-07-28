https://ria.ru/20210728/nyusha-1743222325.html

Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка

Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка - РИА Новости, 28.07.2021

Не только Симба: Нюша поделилась размышлениями об имени второго ребенка

30-летняя Нюша (Анна Шурочкина) поделилась размышлениями, как могла бы назвать своего второго ребенка. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:25

2021-07-28T11:25

2021-07-28T11:25

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нюша шурочкина (анна шурочкина)

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ОСКВА, 28 июл — РИА Новости. 30-летняя Нюша (Анна Шурочкина) поделилась размышлениями, как могла бы назвать своего второго ребенка. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту".Первый ребенок звезды – девочка по имени Симба. Кроме того, исполнительница также раскрыла, как чувствует себя во время беременности. "Не могу сейчас полноценно сравнивать ее с первой, потому что нахожусь в середине этого прекрасного периода. Но на сегодняшний день у меня абсолютно идентичное состояние. Я классно себя чувствую! Вес пока совсем не набрала. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за восьмой и девятый месяцы. Когда я буду на таком же сроке, можно будет сравнить", — говорит Нюша. Певица впервые стала мамой в 2018 году. Отец Симбы — Игорь Сивов, за которого Нюша вышла замуж в 2017. Недавно исполнительница призналась, что у ее ребенка двойное имя.

https://ria.ru/20210721/nyusha-1742189412.html

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знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина), дети