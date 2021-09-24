Коммунист Локоть не пойдет в Госдуму и останется на посту мэра Новосибирска
Представитель КПРФ Локоть не пойдет в Госдуму и останется на посту мэра Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Мэр Новосибирска, представитель КПРФ Анатолий Локоть заявил, что не планирует быть депутатом Государственной Думы РФ и продолжит работу в городе.
Локоть на прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму РФ возглавлял список кандидатов от КПРФ по 24-й региональной группе (Новосибирская и Кемеровская область).
"Я не планирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать свою работу, выполнять те обязательства, которые взяты мной перед избирателями Новосибирска. Мы продолжаем работу в городе", - сказал он в пятницу на встрече с журналистами в онлайн-формате.
Результаты выборов для КПРФ в Новосибирской области в целом он назвал "весьма перспективными".
"Результаты убедительные. Везде наши кандидаты по округам (одномандатным в ГД – ред.) вторые без сомнений, причем уступают какие-то единицы процентов. Это тоже реальность, в которой мы работаем, тоже результат, подтверждающий КПРФ (в качестве) одной из лидирующих политических сил у нас в регионе", - сказал Локоть.
Как сообщалось, по итогам выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября текущего года в Новосибирской области по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набрала 35,25%, КПРФ - 25,86%, ЛДПР - 9,61%, "Новые люди" - 8,71%, "Справедливая Россия" – 6,94%. По трем из четырех одномандатных округов также победили кандидаты от "Единой России", еще по одному – представитель "Справедливой России – За правду". По всем округам вторые места заняли представители КПРФ.