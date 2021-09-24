https://ria.ru/20210924/nalog-1751588277.html

В Совфеде назвали санкции США налогом на суверенитет

В Совфеде назвали санкции США налогом на суверенитет - РИА Новости, 24.09.2021

В Совфеде назвали санкции США налогом на суверенитет

США сделали из санкций не только экономическое оружие, но и "налог" на суверенитет, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:36

2021-09-24T11:36

2021-09-24T11:36

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. США сделали из санкций не только экономическое оружие, но и "налог" на суверенитет, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя одобрение палатой представителей конгресса ужесточения санкций против России.Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России, свидетельствуют результаты голосования. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против целого списка официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта."Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Для нас он примечателен тем, что содержит очередной набор мер экономического шантажа, чем обычно являются подобные односторонние санкции, против России" - написал сенатор в Facebook.По словам политика, напрашивается несколько выводов, в том числе о том, что санкции – это оружие, раз они принимаются в рамках оборонного бюджета."То есть – использование в, по сути, военных целях экономических преимуществ США, в частности - влияния на мировые финансы, как в случае с запретом для американцев на сделки с российскими гособлигациями на вторичном рынке ценных бумаг, что должно нанести экономический ущерб России именно как государству, а не конкретным чиновникам" - подчеркнул Косачев.По его мнению, это нужно учитывать в контексте потока обвинений в адрес России по поводу якобы использования своих газовых преимуществ против Европы.Кроме того, санкции сегодня окончательно стали "налогом на суверенитет", отметил Косачев. "Это, по сути, плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция – не наказание страны, которой устраивают "показательную порку", а устрашение колеблющихся: размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам – цена свободы, смотрите пример России", - написал сенатор.Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства, включая премьер-министра и министров, Косачев назвал "дипломатическим моветоном", особенно на фоне робких попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, объективно затрагивающих все страны. "Это выглядит откровенной нелепостью: только что лидер США призвал страны мира "работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" для решения ключевых проблем, и прежде всего - завершения пандемии коронавируса", - напомнил он.Вместо этого американское руководство предлагает "включить в персональные санкционные списки министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса", отметил Косачев.Он также обратил внимание на поправку о российских долговых обязательствах, которую "внесли в качестве… очередного ответа на "вмешательство России в американские выборы". "Нелепость, казалось бы, но отнюдь не случайная: только что The Wall Street Journal опубликовала данные, которые, цитирую, "наглядно иллюстрируют то, как история о российском вмешательстве была выдумана и продвигалась штабом Клинтон". Но наказать надо, конечно же, опять Россию. Перефразируя известное высказывание: "других конгрессменов у меня для вас нет", - заключил Косачев.В частности, принятый палатой конгресса законопроект предлагает ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.Предложенные санкции против "Северного потока 2" не столь конкретны, их предложено ввести против неназванных лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Предлагается как замораживать активы таких лиц, так и запрещать им въезд в США.Наконец, предлагается запретить с нового финансового года, который начнется в октябре, запретить американским лицам сделки с новыми суверенными российскими долговыми обязательствами, как на первичном, так и на вторичном рынке.МИД РФ ранее предостерег Вашингтон от необдуманного шага в связи с законопроектом о введении новых санкций против российских официальных лиц. В ведомстве предположили, что все происходящее в Вашингтоне является следствием "острого кадрового голода" в части специалистов по России, поскольку "только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения".Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751505666.html

https://ria.ru/20210923/simonyan-1751448911.html

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751453630.html

https://ria.ru/20210922/gosdolg-1751382636.html

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в мире, сша, сергей собянин, константин косачев, константин эрнст, совет федерации рф, михаил мишустин, санкции, россия