https://ria.ru/20210924/mandaty-1751645991.html

Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник

Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021

Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:13

2021-09-24T15:13

2021-09-24T15:19

политика

единая россия

выборы в государственную думу

курганская область

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

сергей собянин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов, заявили РИА Новости источники в "Единой России" и близкие к ней."Якушев, Трутнев, Воробьев и Собянин не пойдут", - сказал источник.Соответствующую информацию подтвердил собеседник агентства, близкий к "Единой России".Кроме того, по словам второго собеседника в партии, подтвердившего отказ "четверки" от места в Госдуме, итоговые списки депутатов нового созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней и размещены на сайте ЦИК."В течение пяти дней должны (появиться итоговые списки - ред.)", - пояснил он.Собянин возглавлял региональную группу "Единой России" №38 по Москве, Воробьев - региональную группу №39 по Подмосковью, Трутнев - региональную группу №1, объединившую фактически все регионы ДФО, а Якушев - региональную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html

https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html

курганская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

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политика, единая россия, курганская область, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, юрий трутнев, владимир якушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия