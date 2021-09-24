Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/mandaty-1751645991.html
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:13
2021-09-24T15:19
политика
единая россия
выборы в государственную думу
курганская область
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712053_0:0:2455:1382_1920x0_80_0_0_ed4e09d0f0ef19454b24f1634971c50c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов, заявили РИА Новости источники в "Единой России" и близкие к ней."Якушев, Трутнев, Воробьев и Собянин не пойдут", - сказал источник.Соответствующую информацию подтвердил собеседник агентства, близкий к "Единой России".Кроме того, по словам второго собеседника в партии, подтвердившего отказ "четверки" от места в Госдуме, итоговые списки депутатов нового созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней и размещены на сайте ЦИК."В течение пяти дней должны (появиться итоговые списки - ред.)", - пояснил он.Собянин возглавлял региональную группу "Единой России" №38 по Москве, Воробьев - региональную группу №39 по Подмосковью, Трутнев - региональную группу №1, объединившую фактически все регионы ДФО, а Якушев - региональную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html
курганская область
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712053_276:0:2316:1530_1920x0_80_0_0_7de0f9e3a4645a93eeed325ea4a1fb6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, курганская область, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, юрий трутнев, владимир якушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:13 24.09.2021 (обновлено: 15:19 24.09.2021)
 
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник

Источник: Собянин, Воробьев, Якушев и Трутнев откажутся от думских мандатов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов, заявили РИА Новости источники в "Единой России" и близкие к ней.
"Якушев, Трутнев, Воробьев и Собянин не пойдут", - сказал источник.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:28Выборы в Государственную думу
В "Единой России" рассказали, кто войдет в состав фракции партии в Госдуме
Соответствующую информацию подтвердил собеседник агентства, близкий к "Единой России".
Кроме того, по словам второго собеседника в партии, подтвердившего отказ "четверки" от места в Госдуме, итоговые списки депутатов нового созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней и размещены на сайте ЦИК.
"В течение пяти дней должны (появиться итоговые списки - ред.)", - пояснил он.
Собянин возглавлял региональную группу "Единой России" №38 по Москве, Воробьев - региональную группу №39 по Подмосковью, Трутнев - региональную группу №1, объединившую фактически все регионы ДФО, а Якушев - региональную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:34Выборы в Государственную думу
В "Единой России" прокомментировали отказ лидеров списка идти в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияКурганская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевСергей СобянинЮрий ТрутневВладимир ЯкушевГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния