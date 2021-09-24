https://ria.ru/20210924/mandaty-1751645991.html
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:13
2021-09-24T15:13
2021-09-24T15:19
политика
единая россия
выборы в государственную думу
курганская область
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москва
андрей воробьев
сергей собянин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев откажутся от думских мандатов, заявили РИА Новости источники в "Единой России" и близкие к ней."Якушев, Трутнев, Воробьев и Собянин не пойдут", - сказал источник.Соответствующую информацию подтвердил собеседник агентства, близкий к "Единой России".Кроме того, по словам второго собеседника в партии, подтвердившего отказ "четверки" от места в Госдуме, итоговые списки депутатов нового созыва должны быть подготовлены в течение пяти дней и размещены на сайте ЦИК."В течение пяти дней должны (появиться итоговые списки - ред.)", - пояснил он.Собянин возглавлял региональную группу "Единой России" №38 по Москве, Воробьев - региональную группу №39 по Подмосковью, Трутнев - региональную группу №1, объединившую фактически все регионы ДФО, а Якушев - региональную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
https://ria.ru/20210924/fraktsiya-1751635048.html
https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html
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политика, единая россия, курганская область, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, юрий трутнев, владимир якушев, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:13 24.09.2021 (обновлено: 15:19 24.09.2021)
Собянин и Воробьев откажутся от депутатских мандатов, сообщил источник
Источник: Собянин, Воробьев, Якушев и Трутнев откажутся от думских мандатов