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ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:00
2021-09-24T13:00
2021-09-24T15:01
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
единая россия
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лдпр
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму.По одному месту получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста.Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. В Республике Адыгее победил Владислав Резник, в Крыму — Леонид Бабашов.Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Комиссия уже приняла протокол о признании их действительными. Явка составила 51,72 процента.
РИА Новости
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РИА Новости
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политика, цик рф, элла памфилова, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
13:00 24.09.2021 (обновлено: 15:01 24.09.2021)
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова: "Единая Россия" получит 324 мандата в Госдуме, КПРФ — 57