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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/mandaty-1751612824.html
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:00
2021-09-24T15:01
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
единая россия
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму.По одному месту получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста.Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. В Республике Адыгее победил Владислав Резник, в Крыму — Леонид Бабашов.Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Комиссия уже приняла протокол о признании их действительными. Явка составила 51,72 процента.
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политика, цик рф, элла памфилова, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
13:00 24.09.2021 (обновлено: 15:01 24.09.2021)
 
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: "Единая Россия" получит 324 мандата в Госдуме, КПРФ — 57

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму.

"Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13", — сказала глава ведомства.

По одному месту получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста.
Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. В Республике Адыгее победил Владислав Резник, в Крыму — Леонид Бабашов.
Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Комиссия уже приняла протокол о признании их действительными. Явка составила 51,72 процента.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЦИК РФЭлла ПамфиловаЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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