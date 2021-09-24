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ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму

ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:00

2021-09-24T13:00

2021-09-24T15:01

выборы в государственную думу

политика

цик рф

элла памфилова

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму.По одному месту получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста.Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. В Республике Адыгее победил Владислав Резник, в Крыму — Леонид Бабашов.Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Комиссия уже приняла протокол о признании их действительными. Явка составила 51,72 процента.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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