https://ria.ru/20210924/malta-1751577641.html

Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех

Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех - РИА Новости, 24.09.2021

Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех

Мальта начала пускать туристов со справкой о вакцинации из 88 стран. Россиянам въезд разрешен, но только с иностранной прививкой, пишет АТОР. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:50

2021-09-24T15:50

2021-09-24T15:50

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мальта начала пускать туристов со справкой о вакцинации из 88 стран. Россиянам въезд разрешен, но только с иностранной прививкой, пишет АТОР.В списке разрешенных — государства, входящие в состав ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 страны мира, в числе которых есть и Россия.Основное условие — наличие сертификата о вакцинации. В перечень одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратов входят AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Janssen. "Спутника V" среди них нет.Россия возобновила авиасообщение с Мальтой еще в мае этого года, однако поездки с туристической целью запрещены. Въезд разрешен только в случае крайней необходимости с предварительного разрешения Суперинтендата органов здравоохранения республики.

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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мальта, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, johnson & johnson, astrazeneca