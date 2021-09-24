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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210924/malta-1751577641.html
Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех
Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех - РИА Новости, 24.09.2021
Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех
Мальта начала пускать туристов со справкой о вакцинации из 88 стран. Россиянам въезд разрешен, но только с иностранной прививкой, пишет АТОР. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:50
2021-09-24T15:50
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мальта начала пускать туристов со справкой о вакцинации из 88 стран. Россиянам въезд разрешен, но только с иностранной прививкой, пишет АТОР.В списке разрешенных — государства, входящие в состав ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 страны мира, в числе которых есть и Россия.Основное условие — наличие сертификата о вакцинации. В перечень одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратов входят AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson &amp; Johnson и Janssen. "Спутника V" среди них нет.Россия возобновила авиасообщение с Мальтой еще в мае этого года, однако поездки с туристической целью запрещены. Въезд разрешен только в случае крайней необходимости с предварительного разрешения Суперинтендата органов здравоохранения республики.
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мальта, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, johnson & johnson, astrazeneca
15:50 24.09.2021
 
Мальта открыла границы для привитых туристов, но не для всех

Въезд в республику разрешен туристам, привитым одной из иностранных вакцин

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСредиземное море, которой со всех сторон окружена Мальта
Средиземное море, которой со всех сторон окружена Мальта - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мальта начала пускать туристов со справкой о вакцинации из 88 стран. Россиянам въезд разрешен, но только с иностранной прививкой, пишет АТОР.
В списке разрешенных — государства, входящие в состав ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 страны мира, в числе которых есть и Россия.
Основное условие — наличие сертификата о вакцинации. В перечень одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратов входят AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Janssen. "Спутника V" среди них нет.
Россия возобновила авиасообщение с Мальтой еще в мае этого года, однако поездки с туристической целью запрещены. Въезд разрешен только в случае крайней необходимости с предварительного разрешения Суперинтендата органов здравоохранения республики.
Винодельня Имение Сикоры - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ТуризмМальтаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыРоссияJohnson & JohnsonAstraZeneca
 
 
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