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Туризм
https://ria.ru/20210924/krym-1751651129.html
Отдых в Крыму подешевел
Отдых в Крыму подешевел - РИА Новости, 24.09.2021
Отдых в Крыму подешевел
В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:40
2021-09-24T16:40
туризм
республика крым
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября", – говорится в сообщении. Там же добавляют, что по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45 процентов.По данным министерства, аэропорт "Симферополь" вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних направлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно более 11 тысяч рублей.В министерстве также отметили, что Крым занял первое место в рейтинге средних цен на качественный пляжный отдых на популярных курортах в конце сентября. Востребованными также оказались и крымские здравницы."Учитывая климатические условия, Крым привлекает гостей не только пляжным отдыхом. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России", – подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html
https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html
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республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, стиль жизни, отдых в россии 2021 летом
16:40 24.09.2021
 
Отдых в Крыму подешевел

В Крыму заявили о снижении цен на отдых

© Фото : отель "Алые Паруса"Отель "Алые Паруса" в Крыму
Отель Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : отель "Алые Паруса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября", – говорится в сообщении. Там же добавляют, что по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45 процентов.
По данным министерства, аэропорт "Симферополь" вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних направлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно более 11 тысяч рублей.
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В министерстве также отметили, что Крым занял первое место в рейтинге средних цен на качественный пляжный отдых на популярных курортах в конце сентября. Востребованными также оказались и крымские здравницы.
"Учитывая климатические условия, Крым привлекает гостей не только пляжным отдыхом. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России", – подчеркнули в министерстве.
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