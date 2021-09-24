https://ria.ru/20210924/krym-1751651129.html

Отдых в Крыму подешевел

Отдых в Крыму подешевел - РИА Новости, 24.09.2021

Отдых в Крыму подешевел

В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:40

2021-09-24T16:40

2021-09-24T16:40

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября", – говорится в сообщении. Там же добавляют, что по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45 процентов.По данным министерства, аэропорт "Симферополь" вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних направлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно более 11 тысяч рублей.В министерстве также отметили, что Крым занял первое место в рейтинге средних цен на качественный пляжный отдых на популярных курортах в конце сентября. Востребованными также оказались и крымские здравницы."Учитывая климатические условия, Крым привлекает гостей не только пляжным отдыхом. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России", – подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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