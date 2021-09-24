https://ria.ru/20210924/krym-1751651129.html
Отдых в Крыму подешевел
Отдых в Крыму подешевел - РИА Новости, 24.09.2021
Отдых в Крыму подешевел
В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:40
2021-09-24T16:40
2021-09-24T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября", – говорится в сообщении. Там же добавляют, что по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45 процентов.По данным министерства, аэропорт "Симферополь" вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних направлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно более 11 тысяч рублей.В министерстве также отметили, что Крым занял первое место в рейтинге средних цен на качественный пляжный отдых на популярных курортах в конце сентября. Востребованными также оказались и крымские здравницы."Учитывая климатические условия, Крым привлекает гостей не только пляжным отдыхом. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России", – подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, стиль жизни, отдых в россии 2021 летом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Крыму произошло снижение цен на отдых, полуостров вошел в лидеры самых доступных по стоимости российских туристических регионов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рейтинге минимальной стоимости пакетных туров Крым занял 4 место по состоянию на 16 сентября", – говорится в сообщении. Там же добавляют, что по сравнению с концом августа минимальные цены на крымский отдых снизились на более чем 45 процентов.
По данным министерства, аэропорт "Симферополь" вошел в ТОП-5 самых востребованных внутренних направлений в бархатный сезон со средним чеком туда-обратно более 11 тысяч рублей.
В министерстве также отметили, что Крым занял первое место в рейтинге средних цен на качественный пляжный отдых на популярных курортах в конце сентября. Востребованными также оказались и крымские здравницы.
"Учитывая климатические условия, Крым привлекает гостей не только пляжным отдыхом. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России", – подчеркнули в министерстве.