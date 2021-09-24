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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/kprf-1751642263.html
КПРФ исправила анонс несогласованной акции после предупреждения РКН
КПРФ исправила анонс несогласованной акции после предупреждения РКН - РИА Новости, 24.09.2021
КПРФ исправила анонс несогласованной акции после предупреждения РКН
КПРФ отредактировала материал с призывами к участию в несогласованных акциях, из-за которого Роскомнадзор готовился заблокировать ее сайт, сообщил в пятницу РИА РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:04
2021-09-24T15:04
выборы в государственную думу
политика
сергей обухов
московская городская дума
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
кирилл щитов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. КПРФ отредактировала материал с призывами к участию в несогласованных акциях, из-за которого Роскомнадзор готовился заблокировать ее сайт, сообщил в пятницу РИА Новости член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов."Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, – он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга – мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта", - сказал Обухов.В уведомлении Роскомнадзора, скрин которого обнародовала партия, говорилось, что информация на сайте KPRF.ru "содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
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политика, сергей обухов, московская городская дума, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), кирилл щитов
15:04 24.09.2021
 
КПРФ исправила анонс несогласованной акции после предупреждения РКН

КПРФ исправила анонс несогласованной акции после предупреждения РКН о блокировке сайта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезентация избирательного объединения КПРФ
Презентация избирательного объединения КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. КПРФ отредактировала материал с призывами к участию в несогласованных акциях, из-за которого Роскомнадзор готовился заблокировать ее сайт, сообщил в пятницу РИА Новости член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов.
"Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, – он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга – мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта", - сказал Обухов.
В уведомлении Роскомнадзора, скрин которого обнародовала партия, говорилось, что информация на сайте KPRF.ru "содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
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Выборы в Государственную думуПолитикаСергей ОбуховМосковская городская думаКПРФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Кирилл Щитов
 
 
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