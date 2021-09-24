https://ria.ru/20210924/koreya-1751559744.html

В КНДР назвали условия для диалога с Сеулом

В КНДР назвали условия для диалога с Сеулом - РИА Новости, 24.09.2021

В КНДР назвали условия для диалога с Сеулом

КНДР готова к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:43

2021-09-24T08:43

2021-09-24T08:43

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

ким чен ын

дональд трамп

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости. КНДР готова к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына."Мы сколько угодно готовы попробовать конструктивно обсуждать перспективы восстановления и развития межкорейских отношений при постоянном тесном общении, если только Южная Корея не будет проявлять враждебность и не станет то и дело провоцировать нас, упорствуя и сохраняя двойные стандарты, оставит прошлое, в котором она придиралась ко всему и вся, и впредь будет обдумывать каждое свое слово и дело", - заявила Ким Ё Чжон.По словам Ким Ё Чжон, для объявления об окончании войны, между обеими сторонами должно быть "гарантировано взаимоуважение", и для начала необходимо отказаться от предубеждений, "ужасающе враждебной политики, несправедливых двойных стандартов" в отношении другой стороны.Ранее сообщалось что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее она уже раскритиковала риторику южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который 15 сентября назвал "провокацией" пуски баллистических ракет КНДР в речи на мероприятии по случаю испытания Южной Кореей баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) собственного производства.Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон также заявил, что Пхеньян полагает преждевременным подписание декларации об окончании войны, так как нет никакой гарантии, что та приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США и не останется лишь символическим соглашением.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.

https://ria.ru/20210924/voyna-1751550446.html

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын, дональд трамп, мун чжэ ин