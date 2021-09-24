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В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время комы
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время комы - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время комы
Петербургские медики спасли восемнадцатилетнего студента, который заразился коронавирусом, находясь в коме. Об этом сообщил Национальный исследовательский... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:04
2021-09-24T23:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Петербургские медики спасли восемнадцатилетнего студента, который заразился коронавирусом, находясь в коме. Об этом сообщил Национальный исследовательский медицинский центр (НМИЦ) имени Алмазова.Пациента избили на улице в конце декабря 2020 года, он около месяца находился в одной из городских больниц. Состояние не улучшалось, и его отправили в Центр имени Алмазова."На момент перевода &lt;…&gt; состояние пациента оставалось крайне тяжелым: уровень сознания соответствовал синдрому ареактивного бодрствования (вегетативное состояние). Усугубляла ситуацию сопутствующая патология — септическое состояние, обусловлено колитом и инфекцией кровотока", — приводятся слова завотделением анестезиологии-реанимации № 9 Алексея Кузьмина на официальной странице НМИЦ во "ВКонтакте".По его словам, специализированное питание больной практически не усваивал, что приводило к "катастрофической потере массы тела и развитию крайнего истощения организма".После того как врачам удалось остановить потерю веса, они применили специальные методики для восстановления сознания, однако лечение затруднила выявленная коронавирусная инфекция. По оценкам медиков, течение болезни было "особенно непростым" из-за изначальной патологии и последствий травмы мозга.Когда COVID-19 отступил, специалисты Центра имени Алмазова вернулись к интенсивной терапии и реабилитации, чтобы не только купировать патологические процессы, но и восстановить функции центральной нервной системы."В итоге &lt;…&gt; через четыре месяца после черепно-мозговой травмы у пациента наблюдалось появление устойчивых признаков сознания с дальнейшим постепенным расширением", — отмечают в медицинском центре.Сейчас пациент вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.
https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
21:04 24.09.2021 (обновлено: 23:45 24.09.2021)
 
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время комы

В Петербурге медики спасли студента, заболевшего COVID-19 в период четырехмесячной комы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Петербургские медики спасли восемнадцатилетнего студента, который заразился коронавирусом, находясь в коме. Об этом сообщил Национальный исследовательский медицинский центр (НМИЦ) имени Алмазова.
Пациента избили на улице в конце декабря 2020 года, он около месяца находился в одной из городских больниц. Состояние не улучшалось, и его отправили в Центр имени Алмазова.
"На момент перевода <…> состояние пациента оставалось крайне тяжелым: уровень сознания соответствовал синдрому ареактивного бодрствования (вегетативное состояние). Усугубляла ситуацию сопутствующая патология — септическое состояние, обусловлено колитом и инфекцией кровотока", — приводятся слова завотделением анестезиологии-реанимации № 9 Алексея Кузьмина на официальной странице НМИЦ во "ВКонтакте".
По его словам, специализированное питание больной практически не усваивал, что приводило к "катастрофической потере массы тела и развитию крайнего истощения организма".
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После того как врачам удалось остановить потерю веса, они применили специальные методики для восстановления сознания, однако лечение затруднила выявленная коронавирусная инфекция. По оценкам медиков, течение болезни было "особенно непростым" из-за изначальной патологии и последствий травмы мозга.
Когда COVID-19 отступил, специалисты Центра имени Алмазова вернулись к интенсивной терапии и реабилитации, чтобы не только купировать патологические процессы, но и восстановить функции центральной нервной системы.
"В итоге <…> через четыре месяца после черепно-мозговой травмы у пациента наблюдалось появление устойчивых признаков сознания с дальнейшим постепенным расширением", — отмечают в медицинском центре.
Сейчас пациент вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.
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