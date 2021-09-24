https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html

В КНДР оценили предложение Сеула об официальном окончании войны

В КНДР оценили предложение Сеула об официальном окончании войны - РИА Новости, 24.09.2021

В КНДР оценили предложение Сеула об официальном окончании войны

КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:52

2021-09-24T08:52

2021-09-24T08:52

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 24 сен - РИА Новости. КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.По ее словам, КНДР в прошлом не раз обсуждала принятие такой декларации, так как понимает ее "необходимость", и в объявлении о прекращении войны "нет ничего плохого". Но для этого следует понять, "подходящее ли сейчас время" и "удовлетворены ли все условия" для такого обсуждения.По мнению Ким Ё Чжон, Южной Корее необходимо начать с создания условий для установления мира, а не просто говорить о своем "вроде бы искреннем желании" его достичь."Для того чтобы объявить об окончании войны, между обеими сторонами должно быть гарантировано взаимоуважение. И для начала необходимо отказаться от полной предубеждений точки зрения и ужасающе враждебной политики, несправедливых двойных стандартов в отношении другой стороны... Лишь когда созреют подобные предварительные условия, можно будет сесть друг напротив друга и заявить об окончании войны, а также попробовать обсудить межкорейские отношения и вопросы будущего Корейского полуострова", - пояснила сестра Ким Чен Ына.Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон заявил, что Пхеньян полагает преждевременным подписание декларации об окончании войны, так как нет никакой гарантии, что та приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США и не останется лишь символическим соглашением.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН - с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.

https://ria.ru/20210916/rakety-1750250429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/kim-jong-un-1749423769.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, мун чжэ ин