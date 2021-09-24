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Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана - РИА Новости, 24.09.2021

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Американского актера Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает The Sun. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:47

2021-09-24T20:47

2021-09-24T20:47

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николас кейдж

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американского актера Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает The Sun. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.Перед тем как начать бродить по помещению и кричать, актер в леопардовых штанах сидел на диване и пытался обуть шлепанцы. Сотрудники ресторана отметили, что Кейдж выпил дорогой виски и несколько шотов текилы, а затем стал вести себя агрессивно.Актера не впервые замечают в таком состоянии. В 2019 году он, будучи нетрезвым, женился на визажистке Эрике Койке. Брак просуществовал всего четыре дня.В марте этого года в Лас-Вегасе актер вступил в официальные отношения в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату.Ранее стало известно, что Кейдж впервые снимется в вестерне.

https://ria.ru/20210813/mamaeva-1745627463.html

лас-вегас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лас-вегас, николас кейдж, актеры, знаменитости