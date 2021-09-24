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Шоубиз
https://ria.ru/20210924/keydzh-1751607536.html
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана - РИА Новости, 24.09.2021
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана
Американского актера Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает The Sun. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:47
2021-09-24T20:47
шоубиз
лас-вегас
николас кейдж
актеры
знаменитости
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американского актера Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает The Sun. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.Перед тем как начать бродить по помещению и кричать, актер в леопардовых штанах сидел на диване и пытался обуть шлепанцы. Сотрудники ресторана отметили, что Кейдж выпил дорогой виски и несколько шотов текилы, а затем стал вести себя агрессивно.Актера не впервые замечают в таком состоянии. В 2019 году он, будучи нетрезвым, женился на визажистке Эрике Койке. Брак просуществовал всего четыре дня.В марте этого года в Лас-Вегасе актер вступил в официальные отношения в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату.Ранее стало известно, что Кейдж впервые снимется в вестерне.
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лас-вегас, николас кейдж, актеры, знаменитости
20:47 24.09.2021
 
Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа в ресторане и выгнали за агрессивное поведение

© AP Photo / Invision / Danny MoloshokАктер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Актер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма Мэнди во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Invision / Danny Moloshok
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американского актера Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, сообщает The Sun. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Перед тем как начать бродить по помещению и кричать, актер в леопардовых штанах сидел на диване и пытался обуть шлепанцы. Сотрудники ресторана отметили, что Кейдж выпил дорогой виски и несколько шотов текилы, а затем стал вести себя агрессивно.

"Мы были шокированы, когда поняли, что это Николас Кейдж. Он был невероятно пьян и пытался вступить в драку с персоналом. Он начал кричать на людей, поэтому мы решили его выпроводить", – отметили представители заведения.

Актера не впервые замечают в таком состоянии. В 2019 году он, будучи нетрезвым, женился на визажистке Эрике Койке. Брак просуществовал всего четыре дня.
В марте этого года в Лас-Вегасе актер вступил в официальные отношения в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату.
Ранее стало известно, что Кейдж впервые снимется в вестерне.
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