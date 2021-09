https://ria.ru/20210910/nicolascage-1749376372.html

Николас Кейдж впервые снимется в вестерне, пишут СМИ

2021-09-10T05:34

культура

николас кейдж

новости культуры

кино и сериалы

брюс уиллис

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Николас Кейдж впервые за свою 43-летнюю карьеру снимется в вестерне, сообщает Deadline.По информации издания, он исполнит главную роль в фильме под названием "The Old Way". Кейдж сыграет бывшего стрелка по имени Колтон Бриггс, который владеет небольшим магазином и спокойно живет с женой и дочерью. Но после того, как банда преступников хладнокровно убивает его супругу, Бриггс снова достает пистолет и начинает мстить. Режиссером фильма выбрали Бретта Доноху, снявшего до этого боевик "Акт мести" (2018) с Брюсом Уиллисом. Сценарий написал Карл В. Лукас. Помимо вестерна "The Old Way" актер задействован еще в одном фильме о Диком Западе. Лента получила название "Butcher’s Crossing" ("Перекресток мясника"). В ней Кейдж будет играть охотника на бизонов. К съемкам обеих лент приступят в ближайшее время.

николас кейдж, новости культуры, кино и сериалы, брюс уиллис