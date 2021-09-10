https://ria.ru/20210910/nicolascage-1749376372.html
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне, пишут СМИ
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2021
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне, пишут СМИ
Актер Николас Кейдж впервые за свою 43-летнюю карьеру снимется в вестерне, сообщает Deadline. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T05:34
2021-09-10T05:34
2021-09-10T05:34
культура
николас кейдж
новости культуры
кино и сериалы
брюс уиллис
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Николас Кейдж впервые за свою 43-летнюю карьеру снимется в вестерне, сообщает Deadline.По информации издания, он исполнит главную роль в фильме под названием "The Old Way". Кейдж сыграет бывшего стрелка по имени Колтон Бриггс, который владеет небольшим магазином и спокойно живет с женой и дочерью. Но после того, как банда преступников хладнокровно убивает его супругу, Бриггс снова достает пистолет и начинает мстить. Режиссером фильма выбрали Бретта Доноху, снявшего до этого боевик "Акт мести" (2018) с Брюсом Уиллисом. Сценарий написал Карл В. Лукас. Помимо вестерна "The Old Way" актер задействован еще в одном фильме о Диком Западе. Лента получила название "Butcher’s Crossing" ("Перекресток мясника"). В ней Кейдж будет играть охотника на бизонов. К съемкам обеих лент приступят в ближайшее время.
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николас кейдж, новости культуры, кино и сериалы, брюс уиллис
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Актер Николас Кейдж впервые за свою 43-летнюю карьеру снимется в вестерне, сообщает
Deadline.
По информации издания, он исполнит главную роль в фильме под названием "The Old Way". Кейдж сыграет бывшего стрелка по имени Колтон Бриггс, который владеет небольшим магазином и спокойно живет с женой и дочерью.
Но после того, как банда преступников хладнокровно убивает его супругу, Бриггс снова достает пистолет и начинает мстить.
Режиссером фильма выбрали Бретта Доноху, снявшего до этого боевик "Акт мести" (2018) с Брюсом Уиллисом. Сценарий написал Карл В. Лукас.
Помимо вестерна "The Old Way" актер задействован еще в одном фильме о Диком Западе. Лента получила название "Butcher’s Crossing" ("Перекресток мясника"). В ней Кейдж будет играть охотника на бизонов.
К съемкам обеих лент приступят в ближайшее время.