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Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone
Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone - РИА Новости, 24.09.2021
Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone
Россияне через несколько часов после начала продаж новых моделей iPhone начали перепродавать смартфоны с наценкой, в среднем, 11-12%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:37
2021-09-24T18:37
общество
технологии
apple
apple iphone
мобильные телефоны
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Россияне через несколько часов после начала продаж новых моделей iPhone начали перепродавать смартфоны с наценкой, в среднем, 11-12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Объявления" социальной сети "ВКонтакте".Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября."Почти все телефоны продаются с наценкой в среднем 11-12%, но она отличается в зависимости от объема памяти и размера iPhone 13", - сообщили в пресс-службе сервиса объявлений.Самая большая наценка зафиксирована при продаже iPhone 13 Pro Max 1TB - устройство продается почти в 1,5 раза дороже, чем на официальном сайте Apple, отметили в сервисе. Средняя наценка на iPhone 13 Pro Max 256GB и iPhone 13 Pro 512GB составляет чуть более 13%."ВКонтакте" и "Юла" запустили совместный сервис частных объявлений в декабре прошлого года. Объявления, опубликованные на "Юле" или в разделе "Объявления" соцсети, одновременно попадают на обе площадки.
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общество, технологии, apple, apple iphone, мобильные телефоны, россия
18:37 24.09.2021
 
Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone

Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone с наценкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Россияне через несколько часов после начала продаж новых моделей iPhone начали перепродавать смартфоны с наценкой, в среднем, 11-12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Объявления" социальной сети "ВКонтакте".
Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:37Сказано в эфире
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По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.
"Почти все телефоны продаются с наценкой в среднем 11-12%, но она отличается в зависимости от объема памяти и размера iPhone 13", - сообщили в пресс-службе сервиса объявлений.
Самая большая наценка зафиксирована при продаже iPhone 13 Pro Max 1TB - устройство продается почти в 1,5 раза дороже, чем на официальном сайте Apple, отметили в сервисе. Средняя наценка на iPhone 13 Pro Max 256GB и iPhone 13 Pro 512GB составляет чуть более 13%.
"ВКонтакте" и "Юла" запустили совместный сервис частных объявлений в декабре прошлого года. Объявления, опубликованные на "Юле" или в разделе "Объявления" соцсети, одновременно попадают на обе площадки.
"Мы пришли в час ночи": старт продаж нового iPhone
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые претенденты на новый iPhone появились у re:Store на Тверской улице в Москве, едва наступило 24 сентября. К восьми утра здесь собрались больше 30 человек.

Старт продаж iPhone 13
1 из 12

Первые претенденты на новый iPhone появились у re:Store на Тверской улице в Москве, едва наступило 24 сентября. К восьми утра здесь собрались больше 30 человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Мы пришли в час ночи", — рассказала РИА Новости Арина, которая пришла к магазину вместе с другом.

Старт продаж iPhone 13
2 из 12

"Мы пришли в час ночи", — рассказала РИА Новости Арина, которая пришла к магазину вместе с другом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Девушка призналась, что для нее важно стать одной из первых покупателей смартфона потому, что она любит "быть первой во всем".

Старт продаж iPhone 13
3 из 12

Девушка призналась, что для нее важно стать одной из первых покупателей смартфона потому, что она любит "быть первой во всем".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще одна покупательница рассказала, что приходит за новинками в магазин на Тверской в день старта продаж уже 13 лет.

Старт продаж iPhone 13
4 из 12

Еще одна покупательница рассказала, что приходит за новинками в магазин на Тверской в день старта продаж уже 13 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", — призналась обладательница iPhone 13 уже после покупки.

Телефоны компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где 24 сентября начались продажи устройств нового семейства iPhone 13
5 из 12

"Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", — призналась обладательница iPhone 13 уже после покупки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Некоторые люди говорили, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, потому что нужных моделей им может не хватить.

Старт продаж iPhone 13
6 из 12

Некоторые люди говорили, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, потому что нужных моделей им может не хватить.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мода стоять в очереди в день старта продаж появилась несколько лет назад.

Старт продаж iPhone 13
7 из 12

Мода стоять в очереди в день старта продаж появилась несколько лет назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тогда это было оправдано тем, что в первый день продаж не все модели завозили в магазин в достаточном количестве.

Старт продаж iPhone 13
8 из 12

Тогда это было оправдано тем, что в первый день продаж не все модели завозили в магазин в достаточном количестве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С развитием онлайн-продаж мода на очереди сходит на нет, но к магазину все равно идут люди, которые хотят купить смартфон раньше других, не доверяют предзаказу или просто любят потусоваться.

Старт продаж iPhone 13
9 из 12

С развитием онлайн-продаж мода на очереди сходит на нет, но к магазину все равно идут люди, которые хотят купить смартфон раньше других, не доверяют предзаказу или просто любят потусоваться.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России iPhone 13 обойдется как минимум в 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — в 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

Старт продаж iPhone 13
10 из 12

В России iPhone 13 обойдется как минимум в 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — в 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны оказалось почти втрое выше, чем на iPhone 12 год назад.

Старт продаж iPhone 13
11 из 12

За первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны оказалось почти втрое выше, чем на iPhone 12 год назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max: на нее приходится около половины предзаказов.

Старт продаж iPhone 13
12 из 12

Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max: на нее приходится около половины предзаказов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Первые претенденты на новый iPhone появились у re:Store на Тверской улице в Москве, едва наступило 24 сентября. К восьми утра здесь собрались больше 30 человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Мы пришли в час ночи", — рассказала РИА Новости Арина, которая пришла к магазину вместе с другом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Девушка призналась, что для нее важно стать одной из первых покупателей смартфона потому, что она любит "быть первой во всем".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Еще одна покупательница рассказала, что приходит за новинками в магазин на Тверской в день старта продаж уже 13 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", — призналась обладательница iPhone 13 уже после покупки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Некоторые люди говорили, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, потому что нужных моделей им может не хватить.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Мода стоять в очереди в день старта продаж появилась несколько лет назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Тогда это было оправдано тем, что в первый день продаж не все модели завозили в магазин в достаточном количестве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

С развитием онлайн-продаж мода на очереди сходит на нет, но к магазину все равно идут люди, которые хотят купить смартфон раньше других, не доверяют предзаказу или просто любят потусоваться.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

В России iPhone 13 обойдется как минимум в 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — в 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

За первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны оказалось почти втрое выше, чем на iPhone 12 год назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max: на нее приходится около половины предзаказов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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