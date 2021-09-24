https://ria.ru/20210924/iphone-1751692336.html

Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone

Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone - РИА Новости, 24.09.2021

Россияне в день старта продаж начали перепродавать новые iPhone

Россияне через несколько часов после начала продаж новых моделей iPhone начали перепродавать смартфоны с наценкой, в среднем, 11-12%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:37

2021-09-24T18:37

2021-09-24T18:37

общество

технологии

apple

apple iphone

мобильные телефоны

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589111_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_80d0471fe27ac902e1f2b5d7ed9b9e49.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Россияне через несколько часов после начала продаж новых моделей iPhone начали перепродавать смартфоны с наценкой, в среднем, 11-12%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Объявления" социальной сети "ВКонтакте".Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября."Почти все телефоны продаются с наценкой в среднем 11-12%, но она отличается в зависимости от объема памяти и размера iPhone 13", - сообщили в пресс-службе сервиса объявлений.Самая большая наценка зафиксирована при продаже iPhone 13 Pro Max 1TB - устройство продается почти в 1,5 раза дороже, чем на официальном сайте Apple, отметили в сервисе. Средняя наценка на iPhone 13 Pro Max 256GB и iPhone 13 Pro 512GB составляет чуть более 13%."ВКонтакте" и "Юла" запустили совместный сервис частных объявлений в декабре прошлого года. Объявления, опубликованные на "Юле" или в разделе "Объявления" соцсети, одновременно попадают на обе площадки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/ayfon-1751677592.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, apple, apple iphone, мобильные телефоны, россия