"Мы пришли в час ночи": старт продаж нового iPhone
Первые претенденты на новый iPhone появились у re:Store на Тверской улице в Москве, едва наступило 24 сентября. К восьми утра здесь собрались больше 30 человек.
Первые претенденты на новый iPhone появились у re:Store на Тверской улице в Москве, едва наступило 24 сентября. К восьми утра здесь собрались больше 30 человек.
"Мы пришли в час ночи", — рассказала РИА Новости Арина, которая пришла к магазину вместе с другом.
"Мы пришли в час ночи", — рассказала РИА Новости Арина, которая пришла к магазину вместе с другом.
Девушка призналась, что для нее важно стать одной из первых покупателей смартфона потому, что она любит "быть первой во всем".
Девушка призналась, что для нее важно стать одной из первых покупателей смартфона потому, что она любит "быть первой во всем".
Еще одна покупательница рассказала, что приходит за новинками в магазин на Тверской в день старта продаж уже 13 лет.
Еще одна покупательница рассказала, что приходит за новинками в магазин на Тверской в день старта продаж уже 13 лет.
"Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", — призналась обладательница iPhone 13 уже после покупки.
"Я не фанат, мне просто нравится что-нибудь новенькое", — призналась обладательница iPhone 13 уже после покупки.
Некоторые люди говорили, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, потому что нужных моделей им может не хватить.
Некоторые люди говорили, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, потому что нужных моделей им может не хватить.
Мода стоять в очереди в день старта продаж появилась несколько лет назад.
Мода стоять в очереди в день старта продаж появилась несколько лет назад.
Тогда это было оправдано тем, что в первый день продаж не все модели завозили в магазин в достаточном количестве.
Тогда это было оправдано тем, что в первый день продаж не все модели завозили в магазин в достаточном количестве.
С развитием онлайн-продаж мода на очереди сходит на нет, но к магазину все равно идут люди, которые хотят купить смартфон раньше других, не доверяют предзаказу или просто любят потусоваться.
С развитием онлайн-продаж мода на очереди сходит на нет, но к магазину все равно идут люди, которые хотят купить смартфон раньше других, не доверяют предзаказу или просто любят потусоваться.
В России iPhone 13 обойдется как минимум в 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — в 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
В России iPhone 13 обойдется как минимум в 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — в 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
За первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны оказалось почти втрое выше, чем на iPhone 12 год назад.
За первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны оказалось почти втрое выше, чем на iPhone 12 год назад.
Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max: на нее приходится около половины предзаказов.
Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max: на нее приходится около половины предзаказов.