https://ria.ru/20210924/gosuslugi-1751616150.html

В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг

В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг - РИА Новости, 24.09.2021

В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг

Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития РФ разработало концепцию предоставления госуслуг круглосуточно и без... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:12

2021-09-24T13:12

2021-09-24T13:12

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

алексей херсонцев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития РФ разработало концепцию предоставления госуслуг круглосуточно и без выходных, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев в пятницу в ходе пленарного заседания на форуме "ПРОФ-IT.2021".Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.Замглавы минэкономразвития представил участникам форума концепцию предоставления услуг 24/7, согласно которой граждане смогут получать необходимые им услуги в любой момент в один клик и "интуитивно понятным способом", передает корреспондент РИА Новости."Во исполнение поручения по итогам послания президента России о предоставлении гражданам абсолютного большинства услуг в режиме 24 на 7 без личного участия... нами совместно с коллегами из Минцифры РФ была разработана концепция 24/7, которая позволяет собрать все активности, существующие в этой сфере, упаковать в более понятный план и порядок действий, чтобы синхронно их реализовывать разными ведомствами и региональными органами власти", - отметил Херсонцев.Форум "ПРОФ-IT", который проводится с 2013 года, способствует обмену опытом между регионами, выявлению и распространению лучших региональных практик в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни граждан России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/gosuslugi-1751136904.html

россия

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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), алексей херсонцев, россия