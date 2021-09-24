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В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг
В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг - РИА Новости, 24.09.2021
В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг
Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития РФ разработало концепцию предоставления госуслуг круглосуточно и без... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:12
2021-09-24T13:12
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
алексей херсонцев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития РФ разработало концепцию предоставления госуслуг круглосуточно и без выходных, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев в пятницу в ходе пленарного заседания на форуме "ПРОФ-IT.2021".Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.Замглавы минэкономразвития представил участникам форума концепцию предоставления услуг 24/7, согласно которой граждане смогут получать необходимые им услуги в любой момент в один клик и "интуитивно понятным способом", передает корреспондент РИА Новости."Во исполнение поручения по итогам послания президента России о предоставлении гражданам абсолютного большинства услуг в режиме 24 на 7 без личного участия... нами совместно с коллегами из Минцифры РФ была разработана концепция 24/7, которая позволяет собрать все активности, существующие в этой сфере, упаковать в более понятный план и порядок действий, чтобы синхронно их реализовывать разными ведомствами и региональными органами власти", - отметил Херсонцев.Форум "ПРОФ-IT", который проводится с 2013 года, способствует обмену опытом между регионами, выявлению и распространению лучших региональных практик в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни граждан России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), алексей херсонцев, россия
13:12 24.09.2021
 
В России разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг

МЭР и Минцифры разработали концепцию круглосуточного предоставления госуслуг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития РФ разработало концепцию предоставления госуслуг круглосуточно и без выходных, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев в пятницу в ходе пленарного заседания на форуме "ПРОФ-IT.2021".
Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.
Замглавы минэкономразвития представил участникам форума концепцию предоставления услуг 24/7, согласно которой граждане смогут получать необходимые им услуги в любой момент в один клик и "интуитивно понятным способом", передает корреспондент РИА Новости.
"Во исполнение поручения по итогам послания президента России о предоставлении гражданам абсолютного большинства услуг в режиме 24 на 7 без личного участия... нами совместно с коллегами из Минцифры РФ была разработана концепция 24/7, которая позволяет собрать все активности, существующие в этой сфере, упаковать в более понятный план и порядок действий, чтобы синхронно их реализовывать разными ведомствами и региональными органами власти", - отметил Херсонцев.
Форум "ПРОФ-IT", который проводится с 2013 года, способствует обмену опытом между регионами, выявлению и распространению лучших региональных практик в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни граждан России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:30В России
На госуслугах появится новая возможность
 
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Алексей ХерсонцевРоссия
 
 
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