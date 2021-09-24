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Туризм
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577228.html
В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы
В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы - РИА Новости, 24.09.2021
В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы
Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:49
2021-09-24T10:59
туризм
якутск
санкт-петербург
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
эльбрус
туристы
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КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис Алимов.Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы.По информации турфирмы, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине она умерла на руках Данькова.Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.
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якутск, санкт-петербург, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм, гибель альпинистов на эльбрусе
10:49 24.09.2021 (обновлено: 10:59 24.09.2021)
 
В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы

Турфирма: трое из пяти погибших на Эльбрусе – из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга

© Pixabay / Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Pixabay / Pixabay/ kaliberda
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КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис Алимов.
Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы.

"Мы сейчас родственников сами обзваниваем. Из этих пятерых мы знаем точно только троих. Петербург, Якутск и Екатеринбург. Просто часть участников находится в гостинице, часть – в больнице. Мы достоверно только знаем про первых", – сказал Алимов.

По информации турфирмы, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине она умерла на руках Данькова.
Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.
Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 09:59Туризм
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ТуризмЯкутскСанкт-ПетербургЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмЭльбрустуристыТуризмГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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