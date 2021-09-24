https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577228.html

В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы

В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы - РИА Новости, 24.09.2021

В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы

Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:49

2021-09-24T10:49

2021-09-24T10:59

туризм

якутск

санкт-петербург

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Трое из пяти погибших восходивших на Эльбрус туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА Новости старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис Алимов.Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы.По информации турфирмы, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине она умерла на руках Данькова.Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751568818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, санкт-петербург, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм, гибель альпинистов на эльбрусе