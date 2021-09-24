https://ria.ru/20210924/eksport-1751605238.html

Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза

Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза - РИА Новости, 24.09.2021

Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза

Экспорт продукции машиностроительных предприятий Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:39

2021-09-24T12:39

2021-09-24T12:39

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Экспорт продукции машиностроительных предприятий Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.Основными покупателями московской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Германия и Гонконг."Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего, это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также Северной Африке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, наибольшая доля в экспорте приходится на механическое оборудование и технику, компьютеры – этих товаров в первом полугодии Москва экспортировала на сумму в 1,11 миллиарда долларов, увеличив объём поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

https://ria.ru/20210830/investitsii-1747863448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)