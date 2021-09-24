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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210924/eksport-1751605238.html
Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза
Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза - РИА Новости, 24.09.2021
Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза
Экспорт продукции машиностроительных предприятий Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:39
2021-09-24T12:39
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Экспорт продукции машиностроительных предприятий Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.Основными покупателями московской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Германия и Гонконг."Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего, это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также Северной Африке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, наибольшая доля в экспорте приходится на механическое оборудование и технику, компьютеры – этих товаров в первом полугодии Москва экспортировала на сумму в 1,11 миллиарда долларов, увеличив объём поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:39 24.09.2021
 

Экспорт товаров машиностроения из Москвы вырос в 2021 году почти в 1,5 раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Экспорт продукции машиностроительных предприятий Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.
Основными покупателями московской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Германия и Гонконг.
"Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 миллиарда долларов, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего, это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также Северной Африке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, наибольшая доля в экспорте приходится на механическое оборудование и технику, компьютеры – этих товаров в первом полугодии Москва экспортировала на сумму в 1,11 миллиарда долларов, увеличив объём поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"В эту категорию, например, входят фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж выросли относительно прошлого года на 79,2% и 35%, соответственно. Хочу обратить внимание, что под "компьютерами" подразумевается электрооборудование для сложной промышленной техники", - уточнил Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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