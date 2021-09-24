https://ria.ru/20210924/dzhuuri-1751681090.html

В Москве заговорят на одном из самых редких языков в мире

В Москве заговорят на одном из самых редких языков в мире - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве заговорят на одном из самых редких языков в мире

Второй марафон-фестиваль джуури, одного из редчайших в мире языков, пройдет в Москве 26 сентября в режиме онлайн, к нему могут присоединиться все желающие,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:30

2021-09-24T20:30

2021-09-24T20:30

религия

азербайджан

юнеско

российский еврейский конгресс

берл лазар

виктория исакова

игорь баринов

кавказ

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Второй марафон-фестиваль джуури, одного из редчайших в мире языков, пройдет в Москве 26 сентября в режиме онлайн, к нему могут присоединиться все желающие, сообщили РИА Новости в Фонде горских евреев СТМЭГИ."В этом году марафон проводится во второй раз, по личной инициативе президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, который родился и вырос в Красной Слободе — месте компактного проживания горских евреев на севере Азербайджана. Герман Рашбилович всей душой болеет за сохранение своего родного языка и активно поддерживает все инициативы по его изучению и развитию", - отметили в фонде.Участниками марафона станут известные политики, общественные деятели, ученые и преподаватели. В их числе главный раввин России Берл Лазар, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, исполнительный директор Фонда сохранения родных языков народов РФ Светлана Нуждина, а также исследователи-лингвисты, авторы учебников и пособий, преподаватели, литераторы, представители молодого поколения, изучающие язык, энтузиасты, неравнодушные к культурному наследию своих предков."Участники и зрители онлайн-марафона смогут насладиться речью на родном языке и услышать отрывки из новых и классических литературных произведений на нем. Все желающие присоединиться к онлайн-марафону джуури могут сделать это 26 сентября в 18.00 часов", - отметили организаторы.Также участники обсудят современное состояние языка джуури, оценят ход развития долгосрочной программы фонда СТМЭГИ по его сохранению и изучению. В рамках этой программы, джуури преподается в кружках при еврейских общинах Москвы, Московской области и городов Кавказа. Кроме того, при содействии фонда СТМЭГИ издаются словари, учебные и методические пособия для разных возрастов, созданы специальные мобильные приложения — онлайн-переводчик и коллекция электронных и аудиокниг на джуури."В ходе марафона особое внимание будет уделено открывшейся в этом учебном году в РГУ им. Косыгина магистерской программе "Язык и культура еврейских диаспор", в рамках которой пять человек изучают джуури, историю и культуру горско-еврейского этноса. Впервые в мировой практике джуури становится профильным предметом изучения в высшем учебном заведении. Перспективы этой смелой инициативы также обсудят участники марафона", - пояснили в фонде.Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.

https://ria.ru/20210408/zakharyaev-1727337102.html

https://ria.ru/20200110/1563251495.html

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азербайджан, юнеско, российский еврейский конгресс, берл лазар, виктория исакова, игорь баринов, кавказ, электротеатр станиславский, россия