https://ria.ru/20210924/deputaty-1751660070.html
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям - РИА Новости, 24.09.2021
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям
Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:16
2021-09-24T16:16
2021-09-24T16:16
выборы в государственную думу
политика
сергей удальцов
москва
валерий рашкин
кпрф
марина литвинович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и политик-коммунист Павел Иванов могут быть наказаны за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов распространяли призывы к участию в незаконных акциях 25 сентября", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция "взяла их на карандаш", им может грозить административная ответственность вплоть до ареста в соответствии с российским законодательством.Рашкин уступил кандидату от "Единой России" Тимофею Баженову в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве.
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политика, сергей удальцов, москва, валерий рашкин, кпрф, марина литвинович
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к участию в акциях