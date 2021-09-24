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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/deputaty-1751660070.html
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям - РИА Новости, 24.09.2021
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям
Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:16
2021-09-24T16:16
выборы в государственную думу
политика
сергей удальцов
москва
валерий рашкин
кпрф
марина литвинович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и политик-коммунист Павел Иванов могут быть наказаны за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов распространяли призывы к участию в незаконных акциях 25 сентября", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция "взяла их на карандаш", им может грозить административная ответственность вплоть до ареста в соответствии с российским законодательством.Рашкин уступил кандидату от "Единой России" Тимофею Баженову в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве.
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политика, сергей удальцов, москва, валерий рашкин, кпрф, марина литвинович
16:16 24.09.2021
 
Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям

Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к участию в акциях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время акции протеста в Москве по итогам выборов
Первый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время акции протеста в Москве по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и политик-коммунист Павел Иванов могут быть наказаны за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов распространяли призывы к участию в незаконных акциях 25 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция "взяла их на карандаш", им может грозить административная ответственность вплоть до ареста в соответствии с российским законодательством.
Рашкин уступил кандидату от "Единой России" Тимофею Баженову в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве.
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:03Выборы в Государственную думу
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сайта КПРФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСергей УдальцовМоскваВалерий РашкинКПРФМарина Литвинович
 
 
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