https://ria.ru/20210924/deputaty-1751660070.html

Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям

Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям - РИА Новости, 24.09.2021

Источник: некоторым депутатам грозит ответственность за призывы к акциям

Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:16

2021-09-24T16:16

2021-09-24T16:16

выборы в государственную думу

политика

сергей удальцов

москва

валерий рашкин

кпрф

марина литвинович

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и политик-коммунист Павел Иванов могут быть наказаны за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов распространяли призывы к участию в незаконных акциях 25 сентября", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция "взяла их на карандаш", им может грозить административная ответственность вплоть до ареста в соответствии с российским законодательством.Рашкин уступил кандидату от "Единой России" Тимофею Баженову в Бабушкинском одномандатном округе №196 в Москве.

https://ria.ru/20210924/blokirovka-1751628524.html

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политика, сергей удальцов, москва, валерий рашкин, кпрф, марина литвинович