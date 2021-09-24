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Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана
Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана - РИА Новости, 24.09.2021
Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана
Продолжительные ливни разрушили часть дорог республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке Дагестана, РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:29
2021-09-24T18:29
2021-09-24T18:29
происшествия
цумадинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 сен – РИА Новости. Продолжительные ливни разрушили часть дорог республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке Дагестана, сообщает пресс-служба регионального минтранса."В результате продолжающихся проливных ливневых дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, размывов земляного полотна, подтоплением земляного полотна и проезжей части дорог, камнепадами. На некоторых участках транспортное сообщение прервано", – говорится в сообщении.На аварийно-восстановительных работах задействованы более 15 единиц тяжелой дорожной техники.
цумадинский район
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происшествия, цумадинский район, республика дагестан
Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана
Продолжительные ливни разрушили дороги республиканского и местного значения в Дагестане