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Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана

Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана - РИА Новости, 24.09.2021

Ливни разрушили дороги в нескольких районах Дагестана

Продолжительные ливни разрушили часть дорог республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке Дагестана, РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:29

2021-09-24T18:29

2021-09-24T18:29

происшествия

цумадинский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 сен – РИА Новости. Продолжительные ливни разрушили часть дорог республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке Дагестана, сообщает пресс-служба регионального минтранса."В результате продолжающихся проливных ливневых дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, размывов земляного полотна, подтоплением земляного полотна и проезжей части дорог, камнепадами. На некоторых участках транспортное сообщение прервано", – говорится в сообщении.На аварийно-восстановительных работах задействованы более 15 единиц тяжелой дорожной техники.

цумадинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, цумадинский район, республика дагестан