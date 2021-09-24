Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/bogdanov-1751705540.html
Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов
Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов - РИА Новости, 24.09.2021
Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов
Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:51
2021-09-24T19:51
в мире
ливан
бейрут
михаил богданов
саад харири
наджиб микати
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_3d5387f8dff266e740f33de7d7fa22ad.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье."С российской стороны приветствовалось завершение процесса формирования правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати. В данной связи была выражена надежда на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране", - говорится на сайте МИД РФ.Отмечается, что со стороны РФ "подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самим принимать решения по всем вопросам национальной повестки без внешнего вмешательства".Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
https://ria.ru/20210924/reformy-1751675838.html
https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html
ливан
бейрут
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9afdcd3d26713361612c88e5db667a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ливан, бейрут, михаил богданов, саад харири, наджиб микати, россия
19:51 24.09.2021
 
Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов

Замглавы МИД Богданов: Москва надеется на скорейшее преодоление кризиса в Ливане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье.
"С российской стороны приветствовалось завершение процесса формирования правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати. В данной связи была выражена надежда на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране", - говорится на сайте МИД РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:30
Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране
Отмечается, что со стороны РФ "подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самим принимать решения по всем вопросам национальной повестки без внешнего вмешательства".
Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.
О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.
Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 20:24
Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"
 
В миреЛиванБейрутМихаил БогдановСаад ХаририНаджиб МикатиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния