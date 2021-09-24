https://ria.ru/20210924/bogdanov-1751705540.html

Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов

Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов - РИА Новости, 24.09.2021

Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов

Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:51

2021-09-24T19:51

2021-09-24T19:51

в мире

ливан

бейрут

михаил богданов

саад харири

наджиб микати

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье."С российской стороны приветствовалось завершение процесса формирования правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати. В данной связи была выражена надежда на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране", - говорится на сайте МИД РФ.Отмечается, что со стороны РФ "подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самим принимать решения по всем вопросам национальной повестки без внешнего вмешательства".Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.

https://ria.ru/20210924/reformy-1751675838.html

https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html

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в мире, ливан, бейрут, михаил богданов, саад харири, наджиб микати, россия