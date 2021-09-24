Москва надеется на скорейшее завершение кризиса в Ливане, заявил Богданов
Замглавы МИД Богданов: Москва надеется на скорейшее преодоление кризиса в Ливане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия приветствует завершение процесса формирования правительства Ливана, надеется на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе беседы с членом палаты депутатов Ливанской Республики Тони Франжье.
"С российской стороны приветствовалось завершение процесса формирования правительства Ливана во главе с премьер-министром Н. Микати. В данной связи была выражена надежда на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране", - говорится на сайте МИД РФ.
Отмечается, что со стороны РФ "подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самим принимать решения по всем вопросам национальной повестки без внешнего вмешательства".
Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.
О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.
Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.