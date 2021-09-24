https://ria.ru/20210924/blokirovka-1751628524.html

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сайта КПРФ

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сайта КПРФ - РИА Новости, 24.09.2021

Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сайта КПРФ

Роскомнадзор направил редакции сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке за призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает партия на своих... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:21

выборы в государственную думу

кпрф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил редакции сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке за призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает партия на своих ресурсах.В сообщении отмечается, что речь идет об "анонсах встречи избирателей с депутатами от КПРФ".В уведомлении Роскомнадзора, скрин которого обнародовала партия, говорится, что информация на сайте KPRF.ru "содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

https://ria.ru/20210924/iski-1751593945.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика