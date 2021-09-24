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Между Россией и Финляндией возобновится автобусное сообщение

Между Россией и Финляндией возобновится автобусное сообщение - РИА Новости, 24.09.2021

Между Россией и Финляндией возобновится автобусное сообщение

Перевозчик Lux Express Group возобновляет автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 1 октября, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:49

2021-09-24T11:49

2021-09-24T11:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Перевозчик Lux Express Group возобновляет автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 1 октября, говорится в сообщении компании."Первый рейс из Петербурга в Хельсинки состоится 1 октября. Пока ежедневно запланировано по одному отправлению в каждую сторону... В первые месяцы в Lux Express рассчитывают довести загрузку автобусов до 60%, а в случае популярности маршрута готовы увеличивать число отправлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что перевозчик возвращается на маршрут спустя 562 дня – из-за ограничений, вызванных пандемией, автобусы не ходили с марта 2020 года.Рейс из Санкт-Петербурга будет самым ранним из всех действующих на линии. Время отправления автобусов с городского автовокзала – 6.15. Обратный рейс из Хельсинки с автобусной станции Kamppi запланирован на 16.15 (после перехода на зимнее время – в 15.15).На территории Финляндии автобусы будут совершать три промежуточные остановки – в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.Lux Express Group - крупный международный автобусный перевозчик в Балтийском регионе с более чем 20 направлениями в 7 странах. Основные направления - столицы регионов от Таллина до Варшавы и от Санкт-Петербурга до Хельсинки.

https://ria.ru/20210923/finlyandiya-1751481525.html

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