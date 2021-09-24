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В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца
В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца - РИА Новости, 24.09.2021
В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца
Житель Ленобласти, подозреваемый в покушении на убийство дочери, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:51
2021-09-24T19:09
происшествия
гатчина
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Житель Ленобласти, подозреваемый в покушении на убийство дочери, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ."Отцу 1998 года рождения, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители. Было заведено дело по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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происшествия, гатчина, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:51 24.09.2021 (обновлено: 19:09 24.09.2021)
 
В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца

Жителя Ленинградской области, пытавшегося убить грудную дочь, взяли под стражу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Житель Ленобласти, подозреваемый в покушении на убийство дочери, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
"Отцу 1998 года рождения, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители. Было заведено дело по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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ПроисшествияГатчинаЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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