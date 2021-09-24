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В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца

В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца - РИА Новости, 24.09.2021

В Ленинградской области арестовали отца, пытавшегося убить младенца

Житель Ленобласти, подозреваемый в покушении на убийство дочери, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:51

2021-09-24T18:51

2021-09-24T19:09

происшествия

гатчина

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Житель Ленобласти, подозреваемый в покушении на убийство дочери, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ."Отцу 1998 года рождения, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители. Было заведено дело по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745963855.html

гатчина

ленинградская область

россия

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2021

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происшествия, гатчина, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия