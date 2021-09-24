04:43 24.09.2021 (обновлено: 05:03 24.09.2021)
Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Алиев: Путин сыграл активную роль в урегулировании конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооруженного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналу "Национальная оборона".
"Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль, он мои месседжи передавал (премьеру Армении Николу. — Прим. ред.) Пашиняну, а от него месседжи передавал мне. Это согласование шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. По бакинскому времени это было 10 ноября, поэтому мы его и называем Заявлением от 10 ноября, в Москве же было 9 ноября", — сказал Алиев.
По его словам, текст в конечном итоге удалось согласовать.
"Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. Президент России — человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить", — сказал Алиев.
Он подчеркнул, что с президентом России их связывают очень доверительные отношения.
"Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, — доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают", — заявил лидер Азербайджана.
По словам Алиева, он впервые рассказал Путину о войне в Карабахе по телефону 7 октября, в день рождения российского лидера.
"Естественно, мы поддерживали регулярный контакт с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на разных этапах военных действий. После того как началась война, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения. Традиционно я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения. И вот это был первый наш телефонный контакт с момента, когда уже 10 дней прошло после начала военных действий. Мы также обсуждали вопросы, как и что сделать, чтобы война была остановлена", — сказал он.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.