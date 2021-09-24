https://ria.ru/20210924/aliev-1751552502.html

Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе - РИА Новости, 24.09.2021

Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооруженного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:43

2021-09-24T04:43

2021-09-24T05:03

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

владимир путин

ильхам алиев

нагорный карабах

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооруженного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, текст в конечном итоге удалось согласовать."Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. Президент России — человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить", — сказал Алиев.Он подчеркнул, что с президентом России их связывают очень доверительные отношения."Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, — доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают", — заявил лидер Азербайджана.По словам Алиева, он впервые рассказал Путину о войне в Карабахе по телефону 7 октября, в день рождения российского лидера."Естественно, мы поддерживали регулярный контакт с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на разных этапах военных действий. После того как началась война, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения. Традиционно я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения. И вот это был первый наш телефонный контакт с момента, когда уже 10 дней прошло после начала военных действий. Мы также обсуждали вопросы, как и что сделать, чтобы война была остановлена", — сказал он.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078430.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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