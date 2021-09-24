17:51 24.09.2021 (обновлено: 18:12 24.09.2021)
КПРФ отказалась отменять акцию 25 сентября
Зампред ЦК КПРФ Кашин: несмотря на предупреждения властей, акция 25 сентября не отменится
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. КПРФ, несмотря на предупреждения властей о незаконности субботней акции в Москве, не планирует отменять мероприятие, анонсированное как встречу с избирателями, но сократит его по времени, все меры профилактики коронавируса будут соблюдены, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
"У нас нет другого выхода, чтобы провести все в рамках закона и по-человечески встречу с депутатами для своих избирателей. Я не думаю, что выгодно какое-то противостояние или что-то в этом роде и Москве... и силовым структурам, и политическим", - ответил Кашин на вопрос, продолжит ли КПРФ договариваться с властями Москвы о проведении встречи.
Политик заявил, что встреча с депутатами не нуждается в согласовании, а только в уведомлении, вместе с тем, планируется сократить время встречи и соблюдать режим ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
"Ограничения мы и сами сделаем, товарищей предупредим, чтобы соблюдался ковидный режим и все остальное. Хорошо, сократим временную часть до часа десяти, часа пятнадцати", - добавил он.
Ранее член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов сообщил, что партия, помимо заявки на согласование митинга, которую отклонили, подала в мэрию Москвы извещение о встрече с избирателями.
В извещении КПРФ, направленном в правительство Москвы, сообщается, что организаторы "гарантируют обеспечение общественного порядка" на мероприятии, также на встрече планируется использовать звукоусилительную технику.
Ранее КПРФ отредактировала материал с призывами к участию в несогласованных акциях, из-за которого Роскомнадзор готовился заблокировать ее сайт. В уведомлении Роскомнадзора, скрин которого обнародовала партия, говорилось, что информация на сайте KPRF.ru "содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Как сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД, за участие в несогласованной акции в Москве 20 сентября к административной ответственности привлекли 30 человек, полиция продолжает искать остальных участников. Столичный главк МВД призвал граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости в пятницу, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
Прокуратура Москвы также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.