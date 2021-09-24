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В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции

В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции - РИА Новости, 24.09.2021

В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции

В экологической акции, прошедшей в Берлине в пятницу, по оценкам правоохранителей города, приняло участие 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:36

2021-09-24T17:36

2021-09-24T17:36

в мире

экология

берлин (город)

германия

грета тунберг

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В экологической акции, прошедшей в Берлине в пятницу, по оценкам правоохранителей города, приняло участие 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции."По нашим оценкам, в акции приняли участие около 50 тысяч человек", - отметили в ведомстве.При этом, как заявили организаторы митинга, по их данным, участников было в два раза больше - 100 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в пятницу шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата.Прошедшая акция стала крупнейшей в Берлине, как минимум, с августа 2020 года, когда в городе собралось до 40 тысяч противников ограничительных мер по коронавирусу.

берлин (город)

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, экология, берлин (город), германия, грета тунберг