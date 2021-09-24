Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751677256.html
В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции
В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции - РИА Новости, 24.09.2021
В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции
В экологической акции, прошедшей в Берлине в пятницу, по оценкам правоохранителей города, приняло участие 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:36
2021-09-24T17:36
в мире
экология
берлин (город)
германия
грета тунберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В экологической акции, прошедшей в Берлине в пятницу, по оценкам правоохранителей города, приняло участие 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции."По нашим оценкам, в акции приняли участие около 50 тысяч человек", - отметили в ведомстве.При этом, как заявили организаторы митинга, по их данным, участников было в два раза больше - 100 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в пятницу шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата.Прошедшая акция стала крупнейшей в Берлине, как минимум, с августа 2020 года, когда в городе собралось до 40 тысяч противников ограничительных мер по коронавирусу.
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, экология, берлин (город), германия, грета тунберг
17:36 24.09.2021
 
В Берлине 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции

Полиция Германии: 50 тысяч человек приняли участие в экологической акции в Берлине

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В экологической акции, прошедшей в Берлине в пятницу, по оценкам правоохранителей города, приняло участие 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции.
"По нашим оценкам, в акции приняли участие около 50 тысяч человек", - отметили в ведомстве.
При этом, как заявили организаторы митинга, по их данным, участников было в два раза больше - 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в пятницу шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата.
Прошедшая акция стала крупнейшей в Берлине, как минимум, с августа 2020 года, когда в городе собралось до 40 тысяч противников ограничительных мер по коронавирусу.
 
В миреЭкологияБерлин (город)ГерманияГрета Тунберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния