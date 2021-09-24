https://ria.ru/20210924/aktsii-1751689769.html

Минниханов: Татарстан не планирует продавать акции "Казаньоргсинтеза"

Минниханов: Татарстан не планирует продавать акции "Казаньоргсинтеза" - РИА Новости, 24.09.2021

Минниханов: Татарстан не планирует продавать акции "Казаньоргсинтеза"

Татарстан не планирует продавать акции ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в группу компаний "ТАИФ") после объединения нефтегазохимических активов "Сибура" и ТАИФа,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:24

2021-09-24T18:24

2021-09-24T18:24

республика татарстан

сибур холдинг

рустам минниханов

казаньоргсинтез

дмитрий конов

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КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Татарстан не планирует продавать акции ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в группу компаний "ТАИФ") после объединения нефтегазохимических активов "Сибура" и ТАИФа, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.В пятницу "Сибур" и ТАИФ сообщили, что приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании на базе ПАО "Сибур Холдинг". Стороны решили досрочно приступить ко второму этапу договоренностей и реализовать опцион на полную консолидацию акций группы ТАИФ, на завершение всех процедур по закрытию сделки потребуется несколько дней."Акции "Казаньоргсинтеза" будут только расти, мы будем богатеть. Мы через "Казаньоргсинтез" - партнеры", - сказал Минниханов журналистам, отвечая на вопрос, как республика поступит с акциями "Казаньоргсинтеза".Глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщил журналистам, что возможность дальнейшей консолидации "Сибуром" акций "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамкнефтехима" в настоящее время не обсуждается."Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.Как указано в совместной презентации "Сибура" и ТАИФ, в периметр объединенной компании со стороны ТАИФ будут переданы 83% обыкновенных акций "Нижнекамскнефтехима", 64% обыкновенных акций "Казаньоргсинтеза", а также 100% ТГК-16.ПАО "Казаньоргсинтез" – одно из крупнейших химических предприятий РФ, производит более 40% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером, а также производит 100% отечественного поликарбоната. Компания занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Казаньоргсинтеза".

https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибур холдинг, рустам минниханов, казаньоргсинтез, дмитрий конов