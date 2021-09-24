https://ria.ru/20210924/aktivisty-1751728099.html
В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах
В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах - РИА Новости, 24.09.2021
В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах
Министерство транспорта Британии получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям, сообщил министр транспорта Грант... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:38
2021-09-24T23:38
2021-09-24T23:38
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ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости. Министерство транспорта Британии получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям, сообщил министр транспорта Грант Шэппс.В пятницу экоактивисты движения Insulate Britain заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии. За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний."Судебный запрет получен. Действия протестующих, блокирующих наши порты и критически важные трассы, абсолютно неприемлемы. Именно поэтому я получил ещё один запрет, касающийся автомагистрали A20 и примыкающих к ней стратегических маршрутов", - написал Шэппс в Twitter.Глава МВД Прити Пател ранее потребовала от полиции более жестких мер в отношении активистов, блокирующих движение по автомагистрали А25, и пригрозила тюремными сроками участникам акций.
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в мире, twitter, лондон, англия, авто
В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах
Минтранс Британии добился судебного запрета на акции блокирующих дороги экоактивистов