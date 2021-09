https://ria.ru/20210923/zhesty-1751126308.html

Международный день жестовых языков

Международный день жестовых языков - РИА Новости, 23.09.2021

Международный день жестовых языков

23 сентября ежегодно отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, с тем... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T05:57

2021-09-23T05:57

2021-09-23T05:57

справки

всероссийское общество инвалидов

всероссийское общество глухих

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82b8e0fd3213ac8d57b830c42e4f2bbd.jpg

23 сентября ежегодно отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, с тем чтобы повысить осведомленность о значении жестовых языков при полной реализации прав человека глухих. Жестовый язык глухих – это природосообразная невербальная языковая система, выступающая как универсальное (в пределах данного государства, данной нации), самостоятельное средство коммуникации. Возникновение и формирование жестовых языков, с исторической точки зрения, уходит корнями в древние времена. Начало систематизации и активного развития национальных жестовых языков относят к XVIII веку, когда индустриализация в Европе явилась причиной увеличения групп глухих людей, проживающих в больших городах. Важным стимулом к формированию и распространению жестовых языков стало появление в конце XVIII века учебно-воспитательных центров для детей с различными нарушениями слуха во Франции и Германии. В тот период первостепенной задачей было обучение глухих детей письменной речи. Благодаря естественным бытовым жестам национальных сообществ глухих возникла искусственно созданная жестовая интерпретация французского и немецкого языков. Ключевым этапом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951 году Всемирной федерации глухих (ВФГ, World Federation of the Deaf). 23 сентября 1951 года в Риме (Италия) была создана международная неправительственная организация, которая представляет и поощряет права неслышащих людей. В настоящее время ВФГ объединяет 133 национальные ассоциации глухих. С 1958 года проводится Международная неделя глухих (International Week of Deaf People), которая является символом движения за солидарность с глухими и повышения осведомленности о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. В 1975 году на мировом конгрессе глухих был принят и ратифицирован международный жестовый язык, или жестуно (International Sign Language, gestuno), который стал международной знаковой системой и способствует общению глухих из разных стран как в неофициальной обстановке (молодежные форумы или фестивали), так и на официальных мероприятиях, в частности, Сурдлимпийские игры, всемирные конгрессы по проблемам глухих и т.д.Предложение о провозглашении Международного дня жестовых языков исходило от Всемирной федерации глухих. Дата 23 сентября была выбрана в ознаменование создания этой организации в 1951 году. Резолюция о провозглашении Международного дня жестовых языков была принята 19 декабря 2017 года. Ее автором выступило Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при ООН. Первый Международный день жестовых языков отмечался в 2018 году в рамках международной недели глухих.По данным ресурса ethnologue.com, в настоящее время в мире насчитывается 150 жестовых языка, из них 128 жестовых языка сообществ глухих. Ранний доступ к языку жестов, включая качественное образование на языке жестов, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухого человека. Конвенция о правах инвалидов ООН, принятая в 2006 году, признает и поощряет использование жестовых языков. В ней указывается, что эти языки носят статус разговорных языков и обязывают государства-участники ООН облегчать изучение языков жестов и содействовать развитию языковой идентичности сообществ глухих.Первая школа для глухих в России была открыта в 1806 году в Павловске, в ней применяли французскую методику обучения неслышащих детей. В СССР изучение жестового языка тесно связано с работами Галины Зайцевой, которая в 1969 году впервые описала русский жестовый язык как полноценную коммуникативную систему. Русский жестовый язык – язык общения глухих граждан России. Это полноценная лингвистическая система, имеющая официальный статус. В лексический состав русского жестового языка входят более 4,5 тысяч жестов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечивать нужды неофициального и культурного общения глухих. В бытовом общении глухие используют до 1,5 тысячи жестов, на основании чего создаются современные словари.В 2019 году вышел первый на русском языке учебник по систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков и русского жестового языка.Жестовый язык использовался на российском телевидении. В 1987 году новостная программа "Время" впервые вышла с сурдопереводом. Впоследствии сурдоперевод был заменен бегущей строкой. Вновь сурдоперевод на телевидение появился в 1991 году и просуществовал на ОРТ в программе "Новости" до 2001 года. После чего был заменен бегущей строкой. Спустя некоторое время на самом высоком уровне была проявлена озабоченность неравномерностью наполнения информационного поля и адресной доставки информации до своего потребителя.В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ.12 марта 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство России в два раза увеличило объем услуг сурдоперевода для людей с нарушенным слухом. Постановление принято по поручению президента России. Люди с нарушением слуха получат до 84 часов услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счет федерального бюджета. Ранее они получали лишь 40 часов услуг по переводу жестового языка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, всероссийское общество инвалидов, всероссийское общество глухих