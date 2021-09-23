Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/zhesty-1751126308.html
Международный день жестовых языков
Международный день жестовых языков - РИА Новости, 23.09.2021
Международный день жестовых языков
23 сентября ежегодно отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, с тем... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:57
2021-09-23T05:57
справки
всероссийское общество инвалидов
всероссийское общество глухих
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82b8e0fd3213ac8d57b830c42e4f2bbd.jpg
23 сентября ежегодно отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, с тем чтобы повысить осведомленность о значении жестовых языков при полной реализации прав человека глухих. Жестовый язык глухих – это природосообразная невербальная языковая система, выступающая как универсальное (в пределах данного государства, данной нации), самостоятельное средство коммуникации. Возникновение и формирование жестовых языков, с исторической точки зрения, уходит корнями в древние времена. Начало систематизации и активного развития национальных жестовых языков относят к XVIII веку, когда индустриализация в Европе явилась причиной увеличения групп глухих людей, проживающих в больших городах. Важным стимулом к формированию и распространению жестовых языков стало появление в конце XVIII века учебно-воспитательных центров для детей с различными нарушениями слуха во Франции и Германии. В тот период первостепенной задачей было обучение глухих детей письменной речи. Благодаря естественным бытовым жестам национальных сообществ глухих возникла искусственно созданная жестовая интерпретация французского и немецкого языков. Ключевым этапом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951 году Всемирной федерации глухих (ВФГ, World Federation of the Deaf). 23 сентября 1951 года в Риме (Италия) была создана международная неправительственная организация, которая представляет и поощряет права неслышащих людей. В настоящее время ВФГ объединяет 133 национальные ассоциации глухих. С 1958 года проводится Международная неделя глухих (International Week of Deaf People), которая является символом движения за солидарность с глухими и повышения осведомленности о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. В 1975 году на мировом конгрессе глухих был принят и ратифицирован международный жестовый язык, или жестуно (International Sign Language, gestuno), который стал международной знаковой системой и способствует общению глухих из разных стран как в неофициальной обстановке (молодежные форумы или фестивали), так и на официальных мероприятиях, в частности, Сурдлимпийские игры, всемирные конгрессы по проблемам глухих и т.д.Предложение о провозглашении Международного дня жестовых языков исходило от Всемирной федерации глухих. Дата 23 сентября была выбрана в ознаменование создания этой организации в 1951 году. Резолюция о провозглашении Международного дня жестовых языков была принята 19 декабря 2017 года. Ее автором выступило Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при ООН. Первый Международный день жестовых языков отмечался в 2018 году в рамках международной недели глухих.По данным ресурса ethnologue.com, в настоящее время в мире насчитывается 150 жестовых языка, из них 128 жестовых языка сообществ глухих. Ранний доступ к языку жестов, включая качественное образование на языке жестов, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухого человека. Конвенция о правах инвалидов ООН, принятая в 2006 году, признает и поощряет использование жестовых языков. В ней указывается, что эти языки носят статус разговорных языков и обязывают государства-участники ООН облегчать изучение языков жестов и содействовать развитию языковой идентичности сообществ глухих.Первая школа для глухих в России была открыта в 1806 году в Павловске, в ней применяли французскую методику обучения неслышащих детей. В СССР изучение жестового языка тесно связано с работами Галины Зайцевой, которая в 1969 году впервые описала русский жестовый язык как полноценную коммуникативную систему. Русский жестовый язык – язык общения глухих граждан России. Это полноценная лингвистическая система, имеющая официальный статус. В лексический состав русского жестового языка входят более 4,5 тысяч жестов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечивать нужды неофициального и культурного общения глухих. В бытовом общении глухие используют до 1,5 тысячи жестов, на основании чего создаются современные словари.В 2019 году вышел первый на русском языке учебник по систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков и русского жестового языка.Жестовый язык использовался на российском телевидении. В 1987 году новостная программа "Время" впервые вышла с сурдопереводом. Впоследствии сурдоперевод был заменен бегущей строкой. Вновь сурдоперевод на телевидение появился в 1991 году и просуществовал на ОРТ в программе "Новости" до 2001 года. После чего был заменен бегущей строкой. Спустя некоторое время на самом высоком уровне была проявлена озабоченность неравномерностью наполнения информационного поля и адресной доставки информации до своего потребителя.В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ.12 марта 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство России в два раза увеличило объем услуг сурдоперевода для людей с нарушенным слухом. Постановление принято по поручению президента России. Люди с нарушением слуха получат до 84 часов услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счет федерального бюджета. Ранее они получали лишь 40 часов услуг по переводу жестового языка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ccca14b6e96b360cfbb925c6c04f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, всероссийское общество инвалидов, всероссийское общество глухих
05:57 23.09.2021
 

Международный день жестовых языков

© AP Photo / Amel EmricДети изучают язык жестов в начальной школе в Сараево, Босния
Дети изучают язык жестов в начальной школе в Сараево, Босния - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Amel Emric
Читать ria.ru в
23 сентября ежегодно отмечается Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, с тем чтобы повысить осведомленность о значении жестовых языков при полной реализации прав человека глухих.
Жестовый язык глухих – это природосообразная невербальная языковая система, выступающая как универсальное (в пределах данного государства, данной нации), самостоятельное средство коммуникации.
Возникновение и формирование жестовых языков, с исторической точки зрения, уходит корнями в древние времена. Начало систематизации и активного развития национальных жестовых языков относят к XVIII веку, когда индустриализация в Европе явилась причиной увеличения групп глухих людей, проживающих в больших городах. Важным стимулом к формированию и распространению жестовых языков стало появление в конце XVIII века учебно-воспитательных центров для детей с различными нарушениями слуха во Франции и Германии. В тот период первостепенной задачей было обучение глухих детей письменной речи. Благодаря естественным бытовым жестам национальных сообществ глухих возникла искусственно созданная жестовая интерпретация французского и немецкого языков.
Ключевым этапом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951 году Всемирной федерации глухих (ВФГ, World Federation of the Deaf). 23 сентября 1951 года в Риме (Италия) была создана международная неправительственная организация, которая представляет и поощряет права неслышащих людей. В настоящее время ВФГ объединяет 133 национальные ассоциации глухих.
С 1958 года проводится Международная неделя глухих (International Week of Deaf People), которая является символом движения за солидарность с глухими и повышения осведомленности о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
В 1975 году на мировом конгрессе глухих был принят и ратифицирован международный жестовый язык, или жестуно (International Sign Language, gestuno), который стал международной знаковой системой и способствует общению глухих из разных стран как в неофициальной обстановке (молодежные форумы или фестивали), так и на официальных мероприятиях, в частности, Сурдлимпийские игры, всемирные конгрессы по проблемам глухих и т.д.
Предложение о провозглашении Международного дня жестовых языков исходило от Всемирной федерации глухих. Дата 23 сентября была выбрана в ознаменование создания этой организации в 1951 году. Резолюция о провозглашении Международного дня жестовых языков была принята 19 декабря 2017 года. Ее автором выступило Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при ООН. Первый Международный день жестовых языков отмечался в 2018 году в рамках международной недели глухих.
По данным ресурса ethnologue.com, в настоящее время в мире насчитывается 150 жестовых языка, из них 128 жестовых языка сообществ глухих.
Ранний доступ к языку жестов, включая качественное образование на языке жестов, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухого человека.
Конвенция о правах инвалидов ООН, принятая в 2006 году, признает и поощряет использование жестовых языков. В ней указывается, что эти языки носят статус разговорных языков и обязывают государства-участники ООН облегчать изучение языков жестов и содействовать развитию языковой идентичности сообществ глухих.
Первая школа для глухих в России была открыта в 1806 году в Павловске, в ней применяли французскую методику обучения неслышащих детей. В СССР изучение жестового языка тесно связано с работами Галины Зайцевой, которая в 1969 году впервые описала русский жестовый язык как полноценную коммуникативную систему.
Русский жестовый язык – язык общения глухих граждан России. Это полноценная лингвистическая система, имеющая официальный статус.
В лексический состав русского жестового языка входят более 4,5 тысяч жестов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечивать нужды неофициального и культурного общения глухих. В бытовом общении глухие используют до 1,5 тысячи жестов, на основании чего создаются современные словари.
В 2019 году вышел первый на русском языке учебник по систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков и русского жестового языка.
Жестовый язык использовался на российском телевидении. В 1987 году новостная программа "Время" впервые вышла с сурдопереводом. Впоследствии сурдоперевод был заменен бегущей строкой. Вновь сурдоперевод на телевидение появился в 1991 году и просуществовал на ОРТ в программе "Новости" до 2001 года. После чего был заменен бегущей строкой. Спустя некоторое время на самом высоком уровне была проявлена озабоченность неравномерностью наполнения информационного поля и адресной доставки информации до своего потребителя.
В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ.
12 марта 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство России в два раза увеличило объем услуг сурдоперевода для людей с нарушенным слухом. Постановление принято по поручению президента России. Люди с нарушением слуха получат до 84 часов услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счет федерального бюджета. Ранее они получали лишь 40 часов услуг по переводу жестового языка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВсероссийское общество инвалидовВсероссийское общество глухих
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Верховная Рада приняла президентский закон "Об олигархах"
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
Лента новостейМолния