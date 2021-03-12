https://ria.ru/20210312/surdoperevod-1600873047.html

Правительство увеличило объем услуг сурдоперевода для слабослышащих людей

Правительство увеличило объем услуг сурдоперевода для слабослышащих людей

Правительство России в два раза увеличило объем услуг сурдоперевода для людей с нарушенным слухом, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:03

2021-03-12T09:03

2021-03-12T09:03

михаил мишустин

ссср

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство России в два раза увеличило объем услуг сурдоперевода для людей с нарушенным слухом, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что сейчас слабослышащим доступно только 40 часов перевода в год. Эту норму установили во времена СССР."Постановление принято по поручению президента России. Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счёт федерального бюджета. Такое постановление подписал ... Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Добавляется, что услуга предоставляется участникам индивидуальной программы реабилитации инвалида. Заявку на ее получение можно оставить в МФЦ или в территориальном подразделении Фонда соцстрахования.Сообщается, что постановление подразумевает увеличение объема соцгарантий доступных слабослышащим."Ожидается, что за год услугой воспользуются около 25 тысяч человек", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210104/meditsina-1591963035.html

ссср

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2021

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михаил мишустин, ссср, общество