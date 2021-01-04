https://ria.ru/20210104/sudroperevod-1591969662.html
Путин поручил увеличить объем сурдоперевода телепрограмм
Путин поручил увеличить объем сурдоперевода телепрограмм
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:03
2021-01-04T15:03
2021-01-04T16:08
россия
всероссийское общество глухих
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... предусмотреть в государственной программе РФ "Доступная среда" на период до 2025 года мероприятия, направленные на поэтапное увеличение объёмов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных программ, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 марта 2021 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.Помимо этого, поручено разработать при участии общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" и представить предложения по увеличению объёма услуг, связанных с сурдопереводом и тифлосурдопереводом и предоставляемых инвалидам по слуху в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Срок исполнения также 1 марта 2021 года.
https://ria.ru/20210104/meditsina-1591963035.html
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