https://ria.ru/20210104/sudroperevod-1591969662.html

Путин поручил увеличить объем сурдоперевода телепрограмм

Путин поручил увеличить объем сурдоперевода телепрограмм

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:03

2021-01-04T15:03

2021-01-04T16:08

россия

всероссийское общество глухих

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта внести в госпрограмму "Доступная среда" поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телепрограмм, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... предусмотреть в государственной программе РФ "Доступная среда" на период до 2025 года мероприятия, направленные на поэтапное увеличение объёмов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных программ, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 марта 2021 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.Помимо этого, поручено разработать при участии общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" и представить предложения по увеличению объёма услуг, связанных с сурдопереводом и тифлосурдопереводом и предоставляемых инвалидам по слуху в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Срок исполнения также 1 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210104/meditsina-1591963035.html

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

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россия, всероссийское общество глухих, михаил мишустин, владимир путин, общество