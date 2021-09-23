https://ria.ru/20210923/zaderzhanie-1751466367.html
В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу
В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу - РИА Новости, 23.09.2021
В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу
Следователи в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в свершении преступления по отношению к трехлетнему пациенту инфекционной больницы, которого привязывали... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:59
2021-09-23T14:59
2021-09-23T14:59
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в свершении преступления по отношению к трехлетнему пациенту инфекционной больницы, которого привязывали колготками к стулу и кровати, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, неизвестные работники СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница №3" с 3 по 10 сентября 2021 года систематически привязывали колготками мальчика к детской кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав.Было возбуждено уголовное дело дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина 1961 года рождения, работающая в должности палатной медсестры указанного учреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу
В Петербурге задержали медсестру инфекционной больницы, привязывавшую сироту к стулу