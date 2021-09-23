https://ria.ru/20210923/zaderzhanie-1751466367.html

В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу

В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу - РИА Новости, 23.09.2021

В Петербурге задержали медсестру больницы, где сироту привязывали к стулу

Следователи в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в свершении преступления по отношению к трехлетнему пациенту инфекционной больницы, которого привязывали... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:59

2021-09-23T14:59

2021-09-23T14:59

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в свершении преступления по отношению к трехлетнему пациенту инфекционной больницы, которого привязывали колготками к стулу и кровати, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, неизвестные работники СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница №3" с 3 по 10 сентября 2021 года систематически привязывали колготками мальчика к детской кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав.Было возбуждено уголовное дело дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина 1961 года рождения, работающая в должности палатной медсестры указанного учреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

https://ria.ru/20210823/tsep-1746862540.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия