Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751519499.html
Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге
Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021
Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге
ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:10
2021-09-23T19:10
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
цик рф
выборы в государственную думу
борис вишневский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751004984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e785973ed2979f00dcfdac6b566003.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в заксобрание, а также направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру информацию о возможных правонарушениях в ходе этих выборов.Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания в четверг напомнила, что в городе прошли выборы депутатов заксобрания."Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать своё крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским", - отметила она.Однако, по ее словам, городская избирательная комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК внимательно рассмотреть все жалобы, были подведены итоги выборов, поэтому теперь жалобы может рассмотреть только суд."Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали", - добавила председатель ЦИК.При этом ситуацию с Борисом Вишневским она назвала "антигуманной, циничной, грязной, выходящей за рамки моральных устоев"."Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ", - зачитала она постановление.По ее словам, ЦИК также направит материалы в СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.Ранее ЦИК России обязал окружные комиссии Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков, а Санкт-Петербургский горизбирком – уволить двух председателей ТИК.Соответствующие материалы ЦИК России направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html
https://ria.ru/20210922/vybory-1751328938.html
https://ria.ru/20210923/vybory-1751501468.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751004984_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e51ba7b263afb384610a615bb1b282db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), цик рф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия
19:10 23.09.2021
 
Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге

Памфилова: контроль за правами граждан на выборах заксобрания Петербурга был недостаточным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в заксобрание, а также направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру информацию о возможных правонарушениях в ходе этих выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания в четверг напомнила, что в городе прошли выборы депутатов заксобрания.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 18:29Выборы в Государственную думу
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
"Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать своё крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским", - отметила она.
Однако, по ее словам, городская избирательная комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК внимательно рассмотреть все жалобы, были подведены итоги выборов, поэтому теперь жалобы может рассмотреть только суд.
"Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали", - добавила председатель ЦИК.
При этом ситуацию с Борисом Вишневским она назвала "антигуманной, циничной, грязной, выходящей за рамки моральных устоев".
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:48Выборы в Государственную думу
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
"Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ", - зачитала она постановление.
По ее словам, ЦИК также направит материалы в СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.
Ранее ЦИК России обязал окружные комиссии Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков, а Санкт-Петербургский горизбирком – уволить двух председателей ТИК.
Соответствующие материалы ЦИК России направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 17:22Выборы в Государственную думу
Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)ЦИК РФВыборы в Государственную думуБорис ВишневскийЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния