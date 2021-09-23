https://ria.ru/20210923/vybory-1751519499.html

Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге

Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021

Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге

ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:10

2021-09-23T19:10

2021-09-23T19:10

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

цик рф

выборы в государственную думу

борис вишневский

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в заксобрание, а также направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру информацию о возможных правонарушениях в ходе этих выборов.Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания в четверг напомнила, что в городе прошли выборы депутатов заксобрания."Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать своё крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским", - отметила она.Однако, по ее словам, городская избирательная комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК внимательно рассмотреть все жалобы, были подведены итоги выборов, поэтому теперь жалобы может рассмотреть только суд."Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали", - добавила председатель ЦИК.При этом ситуацию с Борисом Вишневским она назвала "антигуманной, циничной, грязной, выходящей за рамки моральных устоев"."Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ", - зачитала она постановление.По ее словам, ЦИК также направит материалы в СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.Ранее ЦИК России обязал окружные комиссии Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков, а Санкт-Петербургский горизбирком – уволить двух председателей ТИК.Соответствующие материалы ЦИК России направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html

https://ria.ru/20210922/vybory-1751328938.html

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политика, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), цик рф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия