Памфилова заявила о недостаточном контроле на выборах в Петербурге
Памфилова: контроль за правами граждан на выборах заксобрания Петербурга был недостаточным
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Санкт-Петербурга в ходе прошедших выборов в заксобрание, а также направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру информацию о возможных правонарушениях в ходе этих выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания в четверг напомнила, что в городе прошли выборы депутатов заксобрания.
"Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать своё крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским", - отметила она.
Однако, по ее словам, городская избирательная комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК внимательно рассмотреть все жалобы, были подведены итоги выборов, поэтому теперь жалобы может рассмотреть только суд.
"Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали", - добавила председатель ЦИК.
При этом ситуацию с Борисом Вишневским она назвала "антигуманной, циничной, грязной, выходящей за рамки моральных устоев".
"Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ", - зачитала она постановление.
По ее словам, ЦИК также направит материалы в СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.
Ранее ЦИК России обязал окружные комиссии Санкт-Петербурга незамедлительно обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков, а Санкт-Петербургский горизбирком – уволить двух председателей ТИК.
Соответствующие материалы ЦИК России направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.