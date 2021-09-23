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Выборы в Государственную думу
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Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной - РИА Новости, 23.09.2021
Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал грустным событием победу коммунистов на участке №151 в Тверском районе... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:21
2021-09-23T13:25
выборы в государственную думу
политика
москва
кпрф
выборы в государственную думу
епископ зеленоградский савва (тутунов)
религия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал грустным событием победу коммунистов на участке №151 в Тверском районе Москвы, который располагался в здании Музея истории ГУЛАГа.Согласно данным сайта ЦИК РФ, в ходе голосования по федеральному избирательному округу на 151-м УИК (Москва, Тверской район) за КПРФ проголосовали 275 человек – это 28,83% голосов и лидирующая позиция, на втором месте – "Единая Россия" с 20,34% голосов. В Музее истории ГУЛАГа подтвердили, что 151-я участковая избирательная комиссия располагается в здании музея.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия - За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.
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политика, москва, кпрф, выборы в государственную думу, епископ зеленоградский савва (тутунов), религия
13:21 23.09.2021 (обновлено: 13:25 23.09.2021)
 
Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной

Епископ Савва назвал грустной победу КПРФ на избирательном участке в Музее истории ГУЛАГа

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМузей истории ГУЛАГа в Москве
Музей истории ГУЛАГа в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал грустным событием победу коммунистов на участке №151 в Тверском районе Москвы, который располагался в здании Музея истории ГУЛАГа.
Согласно данным сайта ЦИК РФ, в ходе голосования по федеральному избирательному округу на 151-м УИК (Москва, Тверской район) за КПРФ проголосовали 275 человек – это 28,83% голосов и лидирующая позиция, на втором месте – "Единая Россия" с 20,34% голосов. В Музее истории ГУЛАГа подтвердили, что 151-я участковая избирательная комиссия располагается в здании музея.
"На участке, расположенном в Музее истории ГУЛАГа, большинство получили коммунисты. Грустно это, на самом деле. <...> Удивительная способность забывать и рассматривать прошлое как миф. <...> Все это говорит и об умении повторно наступать на те же грабли. Успех большевиков в 1917 году был тщательно, хотя и бездумно подготовлен отнюдь не ими", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия - За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.
 
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