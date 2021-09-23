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Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной

Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной - РИА Новости, 23.09.2021

Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал грустным событием победу коммунистов на участке №151 в Тверском районе... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:21

2021-09-23T13:21

2021-09-23T13:25

выборы в государственную думу

политика

москва

кпрф

выборы в государственную думу

епископ зеленоградский савва (тутунов)

религия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал грустным событием победу коммунистов на участке №151 в Тверском районе Москвы, который располагался в здании Музея истории ГУЛАГа.Согласно данным сайта ЦИК РФ, в ходе голосования по федеральному избирательному округу на 151-м УИК (Москва, Тверской район) за КПРФ проголосовали 275 человек – это 28,83% голосов и лидирующая позиция, на втором месте – "Единая Россия" с 20,34% голосов. В Музее истории ГУЛАГа подтвердили, что 151-я участковая избирательная комиссия располагается в здании музея.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия - За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, кпрф, выборы в государственную думу, епископ зеленоградский савва (тутунов), религия