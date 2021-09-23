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КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму
КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму
КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру, правоохранительные органы и ЦИК по возможным нарушениям в ходе голосования на выборах 17-19 сентября, сообщил в четверг... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:34
2021-09-23T12:34
2021-09-23T13:07
выборы в государственную думу
политика
юрий афонин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру, правоохранительные органы и ЦИК по возможным нарушениям в ходе голосования на выборах 17-19 сентября, сообщил в четверг первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин."Мы сейчас направили 230 жалоб на уровне центральных комитетов в Генпрокуратуру, правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию. Задача стоит - доведения каждого факта нарушения до логического конца", - сказал Афонин на проходящем в четверг всероссийском совещании партийного актива КПРФ в формате Zoom-конференции.По его словам, КПРФ "борется за чистоту избирательного процесса" и демонстрирует это властям и общественности своими действиями. Коммунисты намерены добиваться возбуждения уголовных дел по фактам нарушения законности во время выборов и привлекать фальсификаторов к ответственности, заявил зампред ЦК КПРФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что все связанные с нарушениями на выборах жалобы должны быть рассмотрены. При этом она отметила, что ни одно из нарушений на выборах не останется без самой жесткой реакции ЦИК.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, юрий афонин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, элла памфилова
12:34 23.09.2021 (обновлено: 13:07 23.09.2021)
КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму
КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру и правоохранительные органы по выборам в Госдуму