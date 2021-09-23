https://ria.ru/20210923/vybory-1751440235.html

КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму

КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

КПРФ подала 230 жалоб по выборам в Госдуму

КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру, правоохранительные органы и ЦИК по возможным нарушениям в ходе голосования на выборах 17-19 сентября, сообщил в четверг... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:34

2021-09-23T12:34

2021-09-23T13:07

выборы в государственную думу

политика

юрий афонин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. КПРФ подала 230 жалоб в прокуратуру, правоохранительные органы и ЦИК по возможным нарушениям в ходе голосования на выборах 17-19 сентября, сообщил в четверг первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин."Мы сейчас направили 230 жалоб на уровне центральных комитетов в Генпрокуратуру, правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию. Задача стоит - доведения каждого факта нарушения до логического конца", - сказал Афонин на проходящем в четверг всероссийском совещании партийного актива КПРФ в формате Zoom-конференции.По его словам, КПРФ "борется за чистоту избирательного процесса" и демонстрирует это властям и общественности своими действиями. Коммунисты намерены добиваться возбуждения уголовных дел по фактам нарушения законности во время выборов и привлекать фальсификаторов к ответственности, заявил зампред ЦК КПРФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что все связанные с нарушениями на выборах жалобы должны быть рассмотрены. При этом она отметила, что ни одно из нарушений на выборах не останется без самой жесткой реакции ЦИК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, юрий афонин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, элла памфилова