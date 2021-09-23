https://ria.ru/20210923/vybory-1751437448.html

Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным

Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным - РИА Новости, 23.09.2021

Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации выборов в Госдуму РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:22

2021-09-23T12:22

2021-09-23T12:22

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

владимир путин

дмитрий песков

геннадий зюганов

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации выборов в Госдуму и процедуре онлайн-голосования в Москве."Трехдневка" - это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества... "Дистант" - это уничтожение политической системы", - считает Зюганов. "В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", - сказал он на проходящем в четверг в видеоформате всероссийском совещании партийного актива КПРФ.По его мнению, трехдневное голосование особенно способствует тому, чтобы мобилизовать электорат и "получить нужные результаты".Лидер КПРФ, в частности, обратил внимание на " очереди, несмотря ни на какой ковид", которые, по его словам, выстраивались из военнослужащих и бюджетников на отдельных участках в первый день голосования в пятницу, когда, по его мнению, людей "согнали голосовать".Зюганов также подверг сомнению результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Он обратил внимание на то, что целый ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от "Единой России"."Бьемся за каждого у нас... Отбиваемся. У нас семь мандатов в Москве украли", - заявил Зюганов РИА Новости.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/kprf-1751364381.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), единая россия, госдума рф, кпрф, россия