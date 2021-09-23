Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751437448.html
Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным
Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным - РИА Новости, 23.09.2021
Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации выборов в Госдуму РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:22
2021-09-23T12:22
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
владимир путин
дмитрий песков
геннадий зюганов
алексей венедиктов (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749327059_0:222:3127:1981_1920x0_80_0_0_baca4d69cbacf31c004f861446ab7ef1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации выборов в Госдуму и процедуре онлайн-голосования в Москве."Трехдневка" - это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества... "Дистант" - это уничтожение политической системы", - считает Зюганов. "В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", - сказал он на проходящем в четверг в видеоформате всероссийском совещании партийного актива КПРФ.По его мнению, трехдневное голосование особенно способствует тому, чтобы мобилизовать электорат и "получить нужные результаты".Лидер КПРФ, в частности, обратил внимание на " очереди, несмотря ни на какой ковид", которые, по его словам, выстраивались из военнослужащих и бюджетников на отдельных участках в первый день голосования в пятницу, когда, по его мнению, людей "согнали голосовать".Зюганов также подверг сомнению результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Он обратил внимание на то, что целый ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от "Единой России"."Бьемся за каждого у нас... Отбиваемся. У нас семь мандатов в Москве украли", - заявил Зюганов РИА Новости.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/kprf-1751364381.html
севастополь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749327059_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ce9c709705dc61cd3a272fd085f8a3c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, севастополь, москва, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), единая россия, госдума рф, кпрф, россия
12:22 23.09.2021
 
Зюганов пообещал высказать критику по выборам на встрече с Путиным

Лидер КПРФ Зюганов пообещал высказать критику по онлайн-голосованию на встрече с Путиным

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации выборов в Госдуму и процедуре онлайн-голосования в Москве.
"Трехдневка" - это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества... "Дистант" - это уничтожение политической системы", - считает Зюганов. "В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", - сказал он на проходящем в четверг в видеоформате всероссийском совещании партийного актива КПРФ.
По его мнению, трехдневное голосование особенно способствует тому, чтобы мобилизовать электорат и "получить нужные результаты".
Лидер КПРФ, в частности, обратил внимание на " очереди, несмотря ни на какой ковид", которые, по его словам, выстраивались из военнослужащих и бюджетников на отдельных участках в первый день голосования в пятницу, когда, по его мнению, людей "согнали голосовать".
Зюганов также подверг сомнению результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Он обратил внимание на то, что целый ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от "Единой России".
"Бьемся за каждого у нас... Отбиваемся. У нас семь мандатов в Москве украли", - заявил Зюганов РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 19:13В России
В МГИК считают, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковГеннадий ЗюгановАлексей Венедиктов (журналист)Единая РоссияГосдума РФКПРФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Верховная Рада приняла президентский закон "Об олигархах"
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
Лента новостейМолния