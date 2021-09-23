Метеоролог предсказал кислотные дожди во Франции

"Этот вулкан извергает огромное количество серы, по несколько тонн в день … И постепенно, день за днем, эта масса диоксида серы достигнет Франции. И это будет иметь соответствующие последствия, поскольку сера вступает в реакцию с водяным паром в воздухе, в результате чего образуется серная кислота, которая вызывает кислотные дожди. Это дожди, которые уже идут недалеко от Франции, и которые, безусловно, пройдут у нас на этих выходных", - заявил Персон.