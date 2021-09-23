Метеоролог предсказал кислотные дожди во Франции из-за извержения вулкана на Канарах
Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.
До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.
До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.
По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.
По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.
"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.
Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.
В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.
В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.
В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.
В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.
Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.
Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.
По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.
По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.
Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.
В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.
В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.
Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.
До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.
По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.
"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.
В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.
В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.
Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.
По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.
Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.
В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.