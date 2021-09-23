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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751441028.html
Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"
Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России" - РИА Новости, 23.09.2021
Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин пообщается с "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в ГД в понедельник по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:37
2021-09-23T12:39
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
владимир путин
единая россия
сергей лавров
елена шмелева
анна кузнецова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в ГД в понедельник по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября."Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он уточнил, что встреча будет проходить по видеосвязи.Съезд ЕР утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму в июне. Так, в первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
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политика, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, сергей лавров, елена шмелева, анна кузнецова, денис проценко, госдума рф, общероссийский народный фронт, коммунарка (москва), россия
12:37 23.09.2021 (обновлено: 12:39 23.09.2021)
 
Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"

Путин 27 сентября пообщается с Шойгу, Лавровым, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в ГД в понедельник по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября.
"Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что встреча будет проходить по видеосвязи.
Съезд ЕР утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму в июне. Так, в первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСергей ШойгуВладимир ПутинЕдиная РоссияСергей ЛавровЕлена ШмелеваАнна КузнецоваДенис ПроценкоГосдума РФОбщероссийский народный фронтКоммунарка (Москва)Россия
 
 
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