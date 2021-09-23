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Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"

Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России" - РИА Новости, 23.09.2021

Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин пообщается с "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в ГД в понедельник по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:37

2021-09-23T12:37

2021-09-23T12:39

выборы в государственную думу

политика

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

сергей лавров

елена шмелева

анна кузнецова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с "пятеркой" федерального списка "Единой России" на выборах в ГД в понедельник по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября."Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он уточнил, что встреча будет проходить по видеосвязи.Съезд ЕР утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму в июне. Так, в первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.

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