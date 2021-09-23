https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html

Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО

Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. РИА Новости, 23.09.2021

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сергей лавров

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Лавров ответил тремя словами желающим видеть Россию в НАТО

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Далее встреча проходит за закрытыми дверями. Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября.Отношения России и НАТО традиционно носят напряженный характер, но после событий на Украине в 2014 году особенно ухудшились. Альянс объявил о приостановке практического сотрудничества с Москвой, диалог сохраняется только на политическом и дипломатическом уровне. В российской военной доктрине расширение НАТО указано в качестве одной из внешних угроз.

https://ria.ru/20210304/nato-1599914349.html

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2021

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Лавров: "Россия не собирается вступать в НАТО" "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО". Лавров начал свое участие в ГА ООН со встречи с генсеком НАТО Столтенбергом и так успокоил журналистов. 2021-09-23T01:18 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йенс столтенберг, оон, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия