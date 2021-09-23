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Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО
Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. РИА Новости, 23.09.2021
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в мире
йенс столтенберг
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нато
сергей лавров
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россия
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Лавров ответил тремя словами желающим видеть Россию в НАТО
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Далее встреча проходит за закрытыми дверями. Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября.Отношения России и НАТО традиционно носят напряженный характер, но после событий на Украине в 2014 году особенно ухудшились. Альянс объявил о приостановке практического сотрудничества с Москвой, диалог сохраняется только на политическом и дипломатическом уровне. В российской военной доктрине расширение НАТО указано в качестве одной из внешних угроз.
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РИА Новости
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Лавров: "Россия не собирается вступать в НАТО"
"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО". Лавров начал свое участие в ГА ООН со встречи с генсеком НАТО Столтенбергом и так успокоил журналистов.
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в мире, йенс столтенберг, оон, нато, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия
01:18 23.09.2021 (обновлено: 09:57 23.09.2021)
 
Лавров ответил желающим видеть Россию в НАТО

Глава МИД Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО

Читать ria.ru в
ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", — обратился дипломат к журналистам во время протокольного фотографирования.

Далее встреча проходит за закрытыми дверями.
Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября.
Отношения России и НАТО традиционно носят напряженный характер, но после событий на Украине в 2014 году особенно ухудшились. Альянс объявил о приостановке практического сотрудничества с Москвой, диалог сохраняется только на политическом и дипломатическом уровне. В российской военной доктрине расширение НАТО указано в качестве одной из внешних угроз.
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В миреЙенс СтолтенбергООННАТОСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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