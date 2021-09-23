https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751479803.html

В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона

В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона - РИА Новости, 23.09.2021

В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона

Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, обвиняемого в убийстве супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:57

2021-09-23T15:57

2021-09-23T16:19

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, обвиняемого в убийстве супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга,Как сообщили в пресс-службе судов, Мурсалов признал вину в полном объёме.По данным городского управления СК, он нанёс своей супруге не менее 10 ударов ножом в шею, после чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил.По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751233866.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)