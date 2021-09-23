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В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона
В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона - РИА Новости, 23.09.2021
В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона
Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, обвиняемого в убийстве супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:57
2021-09-23T16:19
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, обвиняемого в убийстве супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга,Как сообщили в пресс-службе судов, Мурсалов признал вину в полном объёме.По данным городского управления СК, он нанёс своей супруге не менее 10 ударов ножом в шею, после чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил.По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
15:57 23.09.2021 (обновлено: 16:19 23.09.2021)
 
В Петербурге арестовали мужчину, который ранил жену и сбросил ее с балкона

Жителя Петербурга, сбросившего жену с 13-го этажа, арестовали по обвинению в убийстве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Приморский районный суд вынес постановление об аресте Рустама Мурсалова, обвиняемого в убийстве супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга,
"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Мурсалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство)", - говорится в сообщении. Срок меры пресечения - по 20 ноября 2021 года.
Как сообщили в пресс-службе судов, Мурсалов признал вину в полном объёме.
По данным городского управления СК, он нанёс своей супруге не менее 10 ударов ножом в шею, после чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил.
По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 08:11
В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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