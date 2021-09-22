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https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона - РИА Новости, 22.09.2021
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:24
2021-09-22T16:25
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского управления СК."Подозреваемый нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с высоты 13-го этажа", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.
https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:24 22.09.2021 (обновлено: 16:25 22.09.2021)
 
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона

В Петербурге задержали мужчину, который порезал жену и выкинул ее с 13-го этажа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Подозреваемый нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с высоты 13-го этажа", - сказано в сообщении.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.
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