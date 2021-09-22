https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона - РИА Новости, 22.09.2021
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:24
2021-09-22T16:24
2021-09-22T16:25
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_f7a206d3a6ad654dc514bce5752340f2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского управления СК."Подозреваемый нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с высоты 13-го этажа", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.
https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html
https://ria.ru/20210608/samara-1736131508.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e627c9fdfc4a2d83cf9718a83a8752a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:24 22.09.2021 (обновлено: 16:25 22.09.2021)
Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона
В Петербурге задержали мужчину, который порезал жену и выкинул ее с 13-го этажа