https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html

Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона

Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона - РИА Новости, 22.09.2021

Житель Петербурга десять раз ударил супругу ножом и выкинул с балкона

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:24

2021-09-22T16:24

2021-09-22T16:25

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги, которую он ранил ножом и сбросил с 13-го этажа, сообщает пресс-служба городского управления СК."Подозреваемый нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с высоты 13-го этажа", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).По данным местных СМИ, женщина называла себя блогером и зарабатывала секс-коучингом, а причиной преступления могла стать ревность и ущемленное самолюбие мужа из-за того, что жена начала зарабатывать больше него.

https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html

https://ria.ru/20210608/samara-1736131508.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия