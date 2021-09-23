https://ria.ru/20210923/turman-1751269335.html

Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте

Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте - РИА Новости, 23.09.2021

Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте

Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:15

2021-09-23T00:15

2021-09-23T00:15

шоубиз

дети

здоровье

ума турман

итан хоук

знаменитости

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание беременности в Техасе.Ума отметила, что это был ее самый большой секрет. Она решилась рассказать о нем, чтобы поддержать девушек из малообеспеченных семей.Она добавила, что дети богатых родителей все также будут делать аборты, в то время как другие девушки будут вынуждены рожать, не имея возможности качественно позаботиться о потомстве.Сейчас актриса воспитывает троих детей: сына и дочь от бывшего мужа Итана Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном.

https://ria.ru/20210701/baranovskaya-1739377122.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, здоровье, ума турман, итан хоук, знаменитости