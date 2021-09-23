Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniУма Турман в Метрополитен-музее
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание беременности в Техасе.
"Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет. ... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и хотела начать работать", – написала звезда.
Ума отметила, что это был ее самый большой секрет. Она решилась рассказать о нем, чтобы поддержать девушек из малообеспеченных семей.
"Этот закон — это еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении", – заявила Турман.
Она добавила, что дети богатых родителей все также будут делать аборты, в то время как другие девушки будут вынуждены рожать, не имея возможности качественно позаботиться о потомстве.
Сейчас актриса воспитывает троих детей: сына и дочь от бывшего мужа Итана Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном.