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Шоубиз
https://ria.ru/20210923/turman-1751269335.html
Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте
Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте - РИА Новости, 23.09.2021
Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте
Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:15
2021-09-23T00:15
шоубиз
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здоровье
ума турман
итан хоук
знаменитости
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание беременности в Техасе.Ума отметила, что это был ее самый большой секрет. Она решилась рассказать о нем, чтобы поддержать девушек из малообеспеченных семей.Она добавила, что дети богатых родителей все также будут делать аборты, в то время как другие девушки будут вынуждены рожать, не имея возможности качественно позаботиться о потомстве.Сейчас актриса воспитывает троих детей: сына и дочь от бывшего мужа Итана Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном.
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дети, здоровье, ума турман, итан хоук, знаменитости
00:15 23.09.2021
 

Ума Турман призналась в сделанном в подростковом возрасте аборте

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniУма Турман в Метрополитен-музее
Ума Турман в Метрополитен-музее - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актриса Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт. Она написала эссе в Washington Post с критикой закона о запрете на прерывание беременности в Техасе.

"Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет. ... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и хотела начать работать", – написала звезда.

Ума отметила, что это был ее самый большой секрет. Она решилась рассказать о нем, чтобы поддержать девушек из малообеспеченных семей.

"Этот закон — это еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении", – заявила Турман.

Она добавила, что дети богатых родителей все также будут делать аборты, в то время как другие девушки будут вынуждены рожать, не имея возможности качественно позаботиться о потомстве.
Сейчас актриса воспитывает троих детей: сына и дочь от бывшего мужа Итана Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном.
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