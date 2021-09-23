https://ria.ru/20210923/tsoy-1751426725.html

"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму

"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму - РИА Новости, 23.09.2021

"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму

Анита Цой раскрыла, как снова получила серьезную травму. О произошедшем она рассказала корреспонденту передачи Пятого канала "Светская хроника". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:56

2021-09-23T11:56

2021-09-23T11:56

шоубиз

турция

евгений плющенко

звезды

анита цой

знаменитости

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Анита Цой раскрыла, как снова получила серьезную травму. О произошедшем она рассказала корреспонденту передачи Пятого канала "Светская хроника". По словам артистки, она "заработала себе перелом стопы" на съемках клипа в Турции, так что на одном из мероприятий звезда была в инвалидном кресле. "Вот уже последний кадр мы отсняли, и я просто переобулась в обычные тапки и решила пройти по той местности", — делится подробностями певица.Она очень переживает из-за случившегося, ведь скоро должны начаться ее гастроли, и подвести фанатов Цой не может. "Сходила к травматологу. Дают не меньше шести недель на восстановление, а у меня шоу через три с половиной недели", — говорит Анита. Артистка обратилась за помощью к своему знакомому Евгению Плющенко. Спортсмен поделился с ней контактами медиков. Они пообещали ей помочь и сделать так, чтобы Анита выздоровела быстрее. "У меня брали кровь и плазму вводили в место перелома. Будет идти регенерация и восстановление всех тканей", — описывает процедуры Цой. Помогли знаменитости и друзья. Один из них "раздобыл" для нее специальный аппарат, который тоже может ускорить выздоровление. Стоимость оборудования — полмиллиона долларов. "Это маленький чемоданчик, но он стоит нереальных денег, который на 70 процентов ускоряет сращивание всех тканей", — призналась артистка. Это не первая травма Аниты. Она дважды ломала позвоночник и даже была в автомобильных авариях. Певица предполагает, что в ее проблемах могут быть виноваты завистники. "Сглазили! Я думаю, что много недоброжелателей иголки втыкают в кукол!" — размышляет знаменитость.Перелом Анита получила в начале сентября.

https://ria.ru/20210208/tsoy-1596502980.html

турция

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турция, евгений плющенко, звезды, анита цой, знаменитости