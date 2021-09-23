https://ria.ru/20210923/tsoy-1751426725.html
"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму
"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму - РИА Новости, 23.09.2021
"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму
Анита Цой раскрыла, как снова получила серьезную травму. О произошедшем она рассказала корреспонденту передачи Пятого канала "Светская хроника". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:56
2021-09-23T11:56
2021-09-23T11:56
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Анита Цой раскрыла, как снова получила серьезную травму. О произошедшем она рассказала корреспонденту передачи Пятого канала "Светская хроника". По словам артистки, она "заработала себе перелом стопы" на съемках клипа в Турции, так что на одном из мероприятий звезда была в инвалидном кресле. "Вот уже последний кадр мы отсняли, и я просто переобулась в обычные тапки и решила пройти по той местности", — делится подробностями певица.Она очень переживает из-за случившегося, ведь скоро должны начаться ее гастроли, и подвести фанатов Цой не может. "Сходила к травматологу. Дают не меньше шести недель на восстановление, а у меня шоу через три с половиной недели", — говорит Анита. Артистка обратилась за помощью к своему знакомому Евгению Плющенко. Спортсмен поделился с ней контактами медиков. Они пообещали ей помочь и сделать так, чтобы Анита выздоровела быстрее. "У меня брали кровь и плазму вводили в место перелома. Будет идти регенерация и восстановление всех тканей", — описывает процедуры Цой. Помогли знаменитости и друзья. Один из них "раздобыл" для нее специальный аппарат, который тоже может ускорить выздоровление. Стоимость оборудования — полмиллиона долларов. "Это маленький чемоданчик, но он стоит нереальных денег, который на 70 процентов ускоряет сращивание всех тканей", — призналась артистка. Это не первая травма Аниты. Она дважды ломала позвоночник и даже была в автомобильных авариях. Певица предполагает, что в ее проблемах могут быть виноваты завистники. "Сглазили! Я думаю, что много недоброжелателей иголки втыкают в кукол!" — размышляет знаменитость.Перелом Анита получила в начале сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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турция, евгений плющенко, звезды, анита цой, знаменитости
"Сглазили": Анита Цой рассказала, как снова получила серьезную травму
Анита Цой рассказала, как получила перелом стопы на съемках в Турции
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Анита Цой раскрыла, как снова получила серьезную травму. О произошедшем она рассказала
корреспонденту передачи Пятого канала "Светская хроника".
По словам артистки, она "заработала себе перелом стопы" на съемках клипа в Турции, так что на одном из мероприятий звезда была в инвалидном кресле.
"Вот уже последний кадр мы отсняли, и я просто переобулась в обычные тапки и решила пройти по той местности", — делится подробностями певица.
Она очень переживает из-за случившегося, ведь скоро должны начаться ее гастроли, и подвести фанатов Цой не может.
"Сходила к травматологу. Дают не меньше шести недель на восстановление, а у меня шоу через три с половиной недели", — говорит Анита.
Артистка обратилась за помощью к своему знакомому Евгению Плющенко. Спортсмен поделился с ней контактами медиков. Они пообещали ей помочь и сделать так, чтобы Анита выздоровела быстрее.
"У меня брали кровь и плазму вводили в место перелома. Будет идти регенерация и восстановление всех тканей", — описывает процедуры Цой.
Помогли знаменитости и друзья. Один из них "раздобыл" для нее специальный аппарат, который тоже может ускорить выздоровление. Стоимость оборудования — полмиллиона долларов.
"Это маленький чемоданчик, но он стоит нереальных денег, который на 70 процентов ускоряет сращивание всех тканей", — призналась артистка.
Это не первая травма Аниты. Она дважды ломала позвоночник и даже была в автомобильных авариях. Певица предполагает, что в ее проблемах могут быть виноваты завистники.
"Сглазили! Я думаю, что много недоброжелателей иголки втыкают в кукол!" — размышляет знаменитость.
Перелом Анита получила
в начале сентября.